Польща вперше сама собі доставила скраплений газ: як це відбулося

Польський нафтогазовий конгломерат PKN Orlen отримав першу партію американського зрідженого природного газу (СПГ), який 11 березня доставив газовоз компанії "Лех Качинський".

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Про це в Twitter повідомив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

"Лех Качинський" доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу.

"Це історичний день. Перший польський LNG-танкер "Lech Kaczyński" прибув до LNG-терміналу у Свіноуйсьце, доставляючи американський природний газ LNG до Польщі. Ми будуємо власний газовий танкерний флот, що зміцнює міжнародну позицію PKN ORLEN", — зауважив Обайтек.

"Лех Качинський" (Lech Kaczyński) є першим із восьми газовозів, які PKN Orlen планує зафрахтувати, щоб збільшити закупівлі СПГ із США та інших напрямків на тлі спроб Польщі розірвати всі енергетичні зв’язки з Росією.

В компанії зауважили, що війна Росії проти України показала ніскільки важливо для інших держав, зокрема, Польщі мати енергетичну незалежність.

To historyczny dzień 🇵🇱 Pierwszy polski gazowiec „Lech Kaczyński” dopłynął do gazoportu w Świnoujściu, dostarczając do Polski amerykański gaz ziemny LNG 🌊 Budujemy własną flotę gazowców, która umacnia międzynarodową pozycję PKN ORLEN 🇵🇱



Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu👇🏻 pic.twitter.com/SMtygx0ZnX — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 11, 2023

Обайтек зазначив, що PKN Orlen інвестує 70 млрд злотих у збільшення видобутку нафти і газу, зокрема, у Норвегії, Польщі, Канаді та Пакистані.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях.

Згодом в уряду країни заявили, що Польща стала повністю незалежною від російського газу, завдяки диверсифікації поставок.