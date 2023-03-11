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Енергетика
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Польща вперше сама собі доставила скраплений газ: як це відбулося

LNG-термінал у Польші, імпорт СПГ
Перший польський LNG-танкер прибув до LNG-терміналу у Свіноуйсьце. Фото: Twitter гендиректора PKN Orlen Обайтека

Польський нафтогазовий конгломерат PKN Orlen отримав першу партію американського зрідженого природного газу (СПГ), який 11 березня доставив газовоз компанії "Лех Качинський".

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Про це  в Twitter повідомив генеральний директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

"Лех Качинський" доправив до терміналу у місті Свіноуйсьце партію в 70 тисяч тонн скрапленого природного газу.

"Це історичний день. Перший польський LNG-танкер "Lech Kaczyński" прибув до LNG-терміналу у Свіноуйсьце, доставляючи американський природний газ LNG до Польщі. Ми будуємо власний газовий танкерний флот, що зміцнює міжнародну позицію PKN ORLEN", — зауважив Обайтек.

"Лех Качинський" (Lech Kaczyński)  є першим із восьми газовозів, які PKN Orlen планує зафрахтувати, щоб збільшити закупівлі СПГ із США та інших напрямків на тлі спроб Польщі розірвати всі енергетичні зв’язки з Росією.

В компанії зауважили, що війна Росії проти України показала ніскільки важливо для інших держав, зокрема, Польщі мати енергетичну незалежність.

Обайтек зазначив, що PKN Orlen інвестує 70 млрд злотих у збільшення видобутку нафти і газу, зокрема, у Норвегії, Польщі, Канаді та Пакистані.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив нафтогазову компанію Польщі PGNiG, що збирається повністю зупинити постачання газу з 27 квітня, оскільки PGNiG відмовилася платити за паливо в рублях.

Згодом в уряду країни заявили, що Польща стала повністю незалежною від російського газу, завдяки диверсифікації поставок.

Автор:
Віта Молодан