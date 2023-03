Польща вперше сама собі доставила скраплений газ: як це відбулося

To historyczny dzień 🇵🇱 Pierwszy polski gazowiec „Lech Kaczyński” dopłynął do gazoportu w Świnoujściu, dostarczając do Polski amerykański gaz ziemny LNG 🌊 Budujemy własną flotę gazowców, która umacnia międzynarodową pozycję PKN ORLEN 🇵🇱



Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu👇🏻 pic.twitter.com/SMtygx0ZnX