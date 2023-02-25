Росія зупинила прокачування нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі

Генеральний директор польського нафтопереробного заводу PKN Orlen Даніель Обайтек заявив, що Росія перестала постачати нафту до Польщі трубопроводом "Дружба". Компанія може без перешкод почати використовувати альтернативні джерела для компенсації розриву.

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Про це Обайтек повідомив 25 лютого в Twitter.

За його словами, PKN була готова, що Росія може припинити постачання нафти в Польщу.

"Ми ефективно забезпечуємо постачання сировини... Лише 10% сировини надходило з Росії, і ми замінимо її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, яку ми проводили останніми роками", – написав Обайтек.

Зауважимо, що нафтопроводом "Дружба" російська нафта, крім Польщі та України, також постачається до Німеччини, Угорщини, Чехії та Словаччини. Наразі ці країни не повідомляли про призупинення поставок.

Раніше транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" було зупинено на день після того, як електростанція, яка обслуговує трубопровід в Україні, зазнала ракетного удару 15 листопада.

у серпні також зупинялася прокачка нафти південною гілкою трубопроводу. Тоді транзит нафти зупинила Росія через проблеми, пов'язані з платою за транзит.