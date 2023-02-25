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Энергетика
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Россия остановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу

Россия остановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Польшу

Генеральный директор польского нефтеперерабатывающего завода PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что Россия перестала поставлять нефть в Польшу по трубопроводу "Дружба". Компания может начать использовать альтернативные источники для компенсации разрыва.

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Об этом Обайтек сообщил 25 февраля в Twitter.

По его словам, PKN была готова, что Россия может прекратить поставки нефти в Польшу.

"Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья... Лишь 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью по другим направлениям. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы", – написал Обайтек.

Отметим, что по нефтепроводу "Дружба" российская нефть, кроме Польши и Украины, также поставляется в Германию, Чехию, Венгрию и Словакию. Пока эти страны не сообщали о приостановлении поставок.

Ранее транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, потерпела ракетный удар 15 ноября.

В августе также останавливалась прокачка нефти по южной ветке трубопровода. Тогда транзит нефти остановила Россия из-за проблем, связанных с платой за транзит.

Автор:
Вита Молодан