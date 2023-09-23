Більше ніж на пенсії та соцвиплати: РФ збільшує військові витрати до рекордного рівня

У 2024 році Кремль планує збільшити витрати бюджету на оборону з нинішніх 3,9% ВВП до 6%, що становитиме 112 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, який ознайомився з проектами бюджетних планів.

Зазначається, що витрати на оборону перевищать соціальні, незважаючи на вибори президента РФ і на тлі введених західними країнами санкцій.

У абсолютному вираженні витрати на оборону збільшаться з 6,4 трильйона рублів до 10,8 трильйона рублів.

Bloomberg нагадує, що у довоєнному 2021 році витрати за статтею про оборону становили 3,6 трильйона рублів.

При цьому на соціальну політику 2024 року заплановано витратити 7,5 трильйона рублів (2023 року — 6,5 трильйона).

Таким чином, у 2024 році витрати на армію вперше в історії Росії перевищать витрати за статтею «Соціальна політика», до якої належать пенсії, допомога та інші соціальні виплати.

Витрати за засекреченими статтями бюджету, значна частина яких, як передбачається, пов'язана з війною, зростуть, за даними Bloomberg, з 6,5 трильйона рублів цього року, до 11,1 трильйона рублів і становитимуть третину всіх бюджетних витрат.

Крім цього, російська влада планує трохи збільшити витрати на нацбезпеку, а витрати на освіту і охорону здоров'я зберегти на колишньому рівні — 1,5 і 1,6 трильйона рублів відповідно.

У проекті бюджету загальні видатки 2024 року прогнозуються лише на рівні 36,6 трильйона рублів, що у 15% більше, ніж 2023 року.

При цьому, пише Bloomberg, незважаючи на різке збільшення військових видатків та санкції, уряд РФ очікує, що доходи бюджету становитимуть понад 35 трильйонів рублів — на 22% більше, ніж у 2023 році.

Дефіцит бюджету у 2024, згідно з документом, становитиме 0,9% ВВП.

Зазначимо, що витрати на оборону у проекті бюджету України на 2024 рік становитимуть 1 трильйон 685 млрд грн. Це більше половини всіх видатків бюджету. Або ж 21,6% від прогнозованого ВВП України. За нинішнім офіційним курсом НБУ це 46 млрд доларів.