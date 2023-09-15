Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік: які основні статті видатків

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ключовий акцент цього проєкту бюджету — оборона й безпека нашої країни.

"Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - зазначив Шмигаль.

Другий пріоритет — це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта.

"На сектор освіти виділяємо 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року", - наголосив прем’єр-міністр.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуються удвічі — з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет — це відновлення економіки.

"Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", - підкреслив Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року також має бути додано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, а саме на виробництво зброї в Україні, а також на купівлю необхідних дронів за кордоном і виробництво БПЛА в самій Україні.

Тому Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО, який дотепер акумулювалися в місцевих бюджетах, піде на виробництво дронів, озброєння та боєприпасів.