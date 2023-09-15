Правительство приняло проект бюджета на 2024 год: каковы основные статьи расходов

Правительство приняло проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, ключевой акцент этого проекта бюджета – оборона и безопасность нашей страны.

"Направляем больше половины всех ресурсов бюджета — 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны", - отметил Шмигаль.

Второй приоритет – это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет – медицина и образование.

"На сектор образования выделяем 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину - 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года", - подчеркнул премьер-министр.

Четвертый приоритет – поддержка ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваются вдвое – с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет – это восстановление экономики.

"Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов есть работа, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", - подчеркнул Шмигаль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем году также должны быть добавлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, а именно на производство оружия в Украине, а также на покупку необходимых дронов за рубежом и производство БПЛА в самой Украине.

Поэтому Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается, что до сих пор находившейся в местных бюджетах военный НДФЛ пойдет на производство дронов, вооружения и боеприпасов.