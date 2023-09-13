Зеленський окреслив пріорітети держбюджету-2024: Фінансування оборони - не менше за 1,6 трильйона

Президент Володимир Зеленський 13 вересня провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком, окресливши основні параметри державного бюджету на 2024 рік. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Головне – захист нашої держави й людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1,6 трильйона гривень. Щонайменше!" - зазначив він.

За словами Зеленського, наступного року також має бути додано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, а саме на виробництво зброї в Україні, а також на купівлю необхідних дронів за кордоном і виробництво БПЛА в самій Україні.

"Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати. Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень", - сказав президент.

Також він повідомив, що буде збільшено на 24 мільярди гривень порівняно з поточним роком видатки на систему охорони здоров’я. Також буде збільшено фінансування системи освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів.

"Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою "Мрією" – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу!" - наголосив Зеленський.

Крім цього, в березні заплановано провести чергову "суттєву" індексацію пенсій. Буде передбачено в бюджеті й фінансування стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій задля скорішого відновлення країни.

"Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків", - додав президент.

Глава держави також повідомив, що доручив Шмигалю "підготувати основу" для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Втім, конкретних параметрів Зеленський не назвав. Раніше ж Мінфін повідомляв, що її піднімуть з 6700 до 7100 гривень з початку року.