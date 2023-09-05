Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році. В Кабміні вирішили підвищити найменш допустиму винагороду на понад 1 тис. грн

Вже з початку наступного року розмір мінімальної зарплати в Україні становитиме 7,1 тис. грн. Іншими словами, на 400 грн більше, ніж чинні 6,7 тис. грн, які не змінювались аж із 1 жовтня 2022 року. А вже з 1 липня 2024 року – 8 тис. грн.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Саме такі прогнозні показники озвучив Мінфін щодо прийняття держбюджету Верховною Радою на наступний рік. Кабмін має подати до парламенту проєкт бюджету-2024 до 15 вересня. Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2,589 тис. грн.

Звернемо увагу, що при цьому не йдеться про чисту мінімальну зарплату. Якщо "мінімалка" складе 7,1 тис. тис. грн, то опісля відрахування 18% ПДФО (1,278 тис. грн) і 1,5% ВЗ (106,5 грн) ми отримаємо "на руки" 5,716 тис. грн.

Для порівняння, НБУ прогнозує, що в 2024 році мінімальна зарплата зросте до 7,665 тис. грн, а в 2025 році – до 8,2 тис. грн. Ті 7,665 тис. грн збігаються з розміром "мінімалки", закладеної в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, яку Рада ухвалила ще в липні 2021 року.

Разом із тим прогнозний сьогодні Мінфіном посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС), від якої залежить зарплата бюджетників, такий (зараз – 2,893 тис. грн):

з 1 січня 2024 року – 3,195 тис. грн, а з 1 липня 2024 року – 3,6 тис. грн;

з 1 січня 2025 року – 3,766 тис. грн;

з 1 січня 2026 року – 4,03 тис. грн.

При цьому заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев додав, що з початку наступного року платити зарплату чиновникам будуть по-новому, а саме – на основі прописаної в нормах проєкту бюджету класифікації посад держслужби та системи грейдів.

Йдеться про оцінку й ранжування посад, які розподілять по групах відповідно до їхньої цінності для організації задля мотивування персоналу.

Зазначимо, що пропозиція Мінфіну дещо відрізняється від старих планів Мінекономіки, яке ще наприкінці травня прогнозувало з 1 січня наступного року підняття "мінімалки" відразу до 7,651 тис. грн, а розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – до 3,443 тис. грн.

Нагадаємо, що наприкінці серпня стало відомо, що уряд вирішив збільшити заробітні плати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.

Також нагадаємо, що в лютому минулого року в Раді з'явився законопроєкт (№ 8431), яким пропонувалось протягом 2023-го підвищення мінімальної зарплати до 8,918 тис. грн.