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Мінімальна зарплата в Україні в 2024 році. В Кабміні вирішили підвищити найменш допустиму винагороду на понад 1 тис. грн
Вже з початку наступного року розмір мінімальної зарплати в Україні становитиме 7,1 тис. грн. Іншими словами, на 400 грн більше, ніж чинні 6,7 тис. грн, які не змінювались аж із 1 жовтня 2022 року. А вже з 1 липня 2024 року – 8 тис. грн.
Саме такі прогнозні показники озвучив Мінфін щодо прийняття держбюджету Верховною Радою на наступний рік. Кабмін має подати до парламенту проєкт бюджету-2024 до 15 вересня. Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлений у розмірі 2,589 тис. грн.
Звернемо увагу, що при цьому не йдеться про чисту мінімальну зарплату. Якщо "мінімалка" складе 7,1 тис. тис. грн, то опісля відрахування 18% ПДФО (1,278 тис. грн) і 1,5% ВЗ (106,5 грн) ми отримаємо "на руки" 5,716 тис. грн.
Для порівняння, НБУ прогнозує, що в 2024 році мінімальна зарплата зросте до 7,665 тис. грн, а в 2025 році – до 8,2 тис. грн. Ті 7,665 тис. грн збігаються з розміром "мінімалки", закладеної в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, яку Рада ухвалила ще в липні 2021 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Разом із тим прогнозний сьогодні Мінфіном посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС), від якої залежить зарплата бюджетників, такий (зараз – 2,893 тис. грн):
- з 1 січня 2024 року – 3,195 тис. грн, а з 1 липня 2024 року – 3,6 тис. грн;
- з 1 січня 2025 року – 3,766 тис. грн;
- з 1 січня 2026 року – 4,03 тис. грн.
При цьому заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев додав, що з початку наступного року платити зарплату чиновникам будуть по-новому, а саме – на основі прописаної в нормах проєкту бюджету класифікації посад держслужби та системи грейдів.
Йдеться про оцінку й ранжування посад, які розподілять по групах відповідно до їхньої цінності для організації задля мотивування персоналу.
Зазначимо, що пропозиція Мінфіну дещо відрізняється від старих планів Мінекономіки, яке ще наприкінці травня прогнозувало з 1 січня наступного року підняття "мінімалки" відразу до 7,651 тис. грн, а розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – до 3,443 тис. грн.
Нагадаємо, що наприкінці серпня стало відомо, що уряд вирішив збільшити заробітні плати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.
Також нагадаємо, що в лютому минулого року в Раді з'явився законопроєкт (№ 8431), яким пропонувалось протягом 2023-го підвищення мінімальної зарплати до 8,918 тис. грн.