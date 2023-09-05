Минимальная зарплата в Украине в 2024 году. В Кабмине решили повысить наименее допустимое вознаграждение более чем на 1 тыс. грн

Уже с начала следующего года размер минимальной зарплаты в Украине составит 7,1 тыс. грн. Другими словами, на 400 грн больше, чем действующие 6,7 тыс. грн, которые не изменялись с 1 октября 2022 года. А уже с 1 июля 2024 года – 8 тыс. грн.

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Именно такие прогнозные показатели озвучил Минфин насчет принятия госбюджета Верховной Радой на следующий год. Кабмин должен представить в парламент проект бюджета-2024 до 15 сентября. Напомним, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере 2,589 тыс. грн.

Обратим внимание, что при этом речь не идет о чистой минимальной зарплате. Если "минималка" составит 7,1 тыс. грн, то после отчисления 18% НДФЛ (1,278 тыс. грн) и 1,5% ВЗ (106,5 грн) мы получим "на руки" 5,716 тыс. грн.

Для сравнения, НБУ прогнозирует, что в 2024 году минимальная зарплата вырастет до 7,665 тыс. грн , а в 2025 году – до 8,2 тыс. грн . Те 7,665 тыс. грн совпадают с размером "минималки", заложенной в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, которую Рада приняла еще в июле 2021 года.

Вместе с тем прогнозный сегодня Минфином должностной оклад работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС), от которой зависит зарплата бюджетников, таков (сейчас – 2,893 тыс. грн):

с 1 января 2024 – 3,195 тыс. грн, а с 1 июля 2024 – 3,6 тыс. грн;

с 1 января 2025 года – 3,766 тыс. грн;

с 1 января 2026 - 4,03 тыс. грн.

При этом замминистра финансов Роман Ермоличев добавил, что с начала следующего года платить зарплату чиновникам будут по-новому, а именно – на основе прописанной в нормах проекта бюджета классификации должностей госслужбы и системы грейдов.

Речь идет об оценке и ранжировании должностей, которые распределят по группам в соответствии с их ценностью для организации для мотивирования персонала.

Отметим, что предложение Минфина несколько отличается от старых планов Минэкономики, которое еще в конце мая прогнозировало с 1 января следующего года поднятие "минималки" сразу до 7,651 тыс. грн, а размер должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС – до 3,443 тыс. грн.

Напомним, что в конце августа стало известно, что правительство решило увеличить заработные платы работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий.

Также напомним, что в феврале прошлого года в Раде появился законопроект (№ 8431 ), которым предлагалось в течение 2023-го повышение минимальной заработной платы до 8,918 тыс. грн.