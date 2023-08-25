Уряд підвищив зарплати деяким бюджетникам: кому і на скільки

Уряд вирішив збільшити заробітні плати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.

Про це 25 серпня повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"В прикордонних регіонах нашої країни продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, підприємств енергосектору, транспорту та інших, які забезпечують життєдіяльність мешканців цих територій і надання їм соціальних послуг. Вони працюють в надскладних умовах і сьогоднішнім рішенням уряду ми прагнемо фінансово їх підтримати", — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

Яку надбавку отримають бюджетники на прифронтових територіях

Рішення уряду передбачає, що протягом дії воєнного стану працівники бюджетних установ та організацій отримуватимуть щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці:

на територіях можливих бойових дій — у граничному розмірі 50% посадового окладу;

на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Додатково ті, хто надає соціальні послуги комунального сектору, що працюють на територіях можливих або активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу.

Органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, уряд рекомендував встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

Нагадаємо, з 1 січня 2023 мінімальна зарплата в Україні складає 6700 грн, але протягом 2023 року планується її підвищення до 8918 грн. Проте у ІІ півріччі цього року Верховна Рада може збільшити розмір мінімальної зарплати з діючих 6,7 тис. грн до 8,918 тис. грн.

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