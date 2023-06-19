На зарплати вчителям. Україна отримала 63 млн євро від Світового банку

У понеділок, 19 червня, Світовий банк перерахував Україні фінансування у розмірі 63 млн євро. Гроші вже надійшли до державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", — пояснили у відомстві.

Гроші фактично виділила Міжнародна асоціація розвитку (IDA) на пільгових умовах. Їх переказали у рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

Всю суму Україна отримала на умовах кредиту. Строк погашення становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Раніше в уряді констатували, що стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати.

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