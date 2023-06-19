На зарплаты учителям. Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка

В понедельник, 19 июня, Всемирный банк перечислил Украине финансирование в размере 63 млн евро. Деньги уже поступили в государственный бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов Госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - пояснили в ведомстве.

Деньги фактически выделила Международная ассоциация развития (IDA) на льготных условиях. Их перевели в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Всю сумму Украина получила на условиях кредита. Срок погашения составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Ранее в правительстве констатировали, что стабильная финансовая помощь США и ЕС обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать такие выплаты

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