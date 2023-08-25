Правительство повысило зарплаты некоторым бюджетникам: кому и на сколько

Правительство решило увеличить заработные платы работникам учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, работающих в зоне возможных и активных боевых действий.

Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"В приграничных регионах нашей страны продолжает работать большое количество работников учреждений бюджетной сферы, предприятий энергосектора, транспорта и других, которые обеспечивают жизнедеятельность жителей этих территорий и предоставления им социальных услуг. Они работают в сверхсложных условиях и сегодняшним решением правительства мы стремимся финансово поддержать их", - объяснила министр экономики Юлия Свириденко.

Какую надбавку получат бюджетники на прифронтовых территориях

Решение правительства предусматривает, что во время действия военного положения работники бюджетных учреждений и организаций будут получать ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда:

на территориях возможных боевых действий – в предельном размере 50% должностного оклада;

на территориях активных боевых действий – в предельном размере 100% должностного оклада.

Дополнительно предоставляющие социальные услуги коммунального сектора, работающие на территориях возможных или активных боевых действий, будут ежемесячно получать надбавка в предельном размере 100% должностного оклада.

Органам местного самоуправления, военным администрациям населенных пунктов, расположенных на территории возможных или активных боевых действий, правительство рекомендовало установить такие же надбавки работникам бюджетных учреждений, содержащихся из местных бюджетов.

Напомним, с 01 января 2023 года минимальная зарплата в Украине составляет 6700 грн, но в течение 2023 года планируется ее повышение до 8918 грн. Однако во втором полугодии этого года Верховная Рада может увеличить размер минимальной зарплаты с действующих 6,7 тыс грн до 8,918 тыс грн.

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