Сколько денег военные получили из госбюджета в июле: данные Минфина

В июле общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 231,8 млрд. гривен. Из них на денежное содержание военнослужащих направили 76,9 млрд. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

За январь-июль 2023 года военным перечислили 518,8 млрд грн, а общая сумма расходов из госбюджета за этот срок составила 1640,1 млрд грн.

На что идут деньги из госбюджета

Данные: Минфин

Что касается других расходов, Минфин также публикует данные за первые семь месяцев и за июль. Так, с начала года 406,3 млрд грн (в июле – 65,3 млрд грн) направили на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов.

В том числе 276,9 млрд грн – для поддержки Вооруженных сил Украины. В сумму входят приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания. Еще 78,6 млрд грн было перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

304,6 млрд грн (в июле – 40,3 млрд грн) направили на выплату пенсий, пособий, стипендий и т.п. или 18,6% от общего объема расходов. Из этой суммы 158,6 млрд грн ушло на трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Для таких выплат, как социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей, направили 105,5 млрд грн.

92,3 млрд грн (в июле – 7,8 млрд грн) пошли на трансферты местным бюджетам или 5,6% общего объема.

На обслуживание государственного долга было выделено с начала года 128,1 млрд грн (в июле – 11,3 млрд грн) или 7,8% от общего объема.

Отметим, что недавно правительство нормировало вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Те, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях, будут получать не менее 100 тыс грн.

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