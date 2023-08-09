До 100 тыс. грн для военных: правительство утвердило размер ежемесячных доплат защитникам

Кабинет министров Украины принял постановление, которое нормирует вопросы ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом 9 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что во время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно.

В то же время, для тех, кто осуществляет оперативное управление военными частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составлять 50 тыс. гривен. А для людей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, – 100 тыс. гривен.

Кроме того, ежемесячные доплаты предусмотрены для срочников и курсантов: по 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

Доплаты военным: хронология решений

С 1 февраля в Украине была отменена выплата дополнительного денежного вознаграждения для некоторых категорий военнослужащих. Решение, которое в правительстве объясняли оптимизацией расходов госбюджета, вызвало значительную критику в обществе.

В апреле Верховная Рада поддержала возврат доплат военным в 30 тыс. гривен. Однако в итоге законопроект не пошел на подпись главе парламента и, соответственно, президенту.

Как объяснял глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, принятый документ предусматривал расходы бюджета на 154 млрд грн, тогда как компенсаторы начислены всего на 2,5 млрд гривен.

Позже 126 депутатов ВР подали другой законопроект, которым предложили установить ежемесячную выплату дополнительного вознаграждения военным от 30 до 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач во время войны. Определение того, кто и сколько средств будет получать, оставили за Кабмином.

Первый заместитель председателя финкомитета Ярослав Железняк (не был среди авторов документа) рассказывал, что реализация инициативы будет стоить госбюджету ориентировочно до 10 млрд грн. В частности, до конца 2023 года она обойдется в 1,9 млрд. грн, но это без учета доплат инструкторам.

Этот законопроект парламент поддержал во втором чтении в июне. В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.