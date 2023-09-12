Ще 300 млрд грн на оборону: Рада планує збільшити видатки держбюджету

Верховна Рада України до кінця вересня розгляне урядовий законопроєкт про збільшення видатків держбюджету України. Про це повідомила очільниця комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.

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Як зазначила депутатка у Facebook, загалом передбачається зростання видатків на 317 млрд грн. Майже 303 млрд грн із цих коштів пропонується спрямувати на потреби оборони:

+195,7 млрд грн – ЗСУ;

+39,7 млрд грн – Національній гвардії;

+20,4 млрд грн – Державній прикордонній службі;

+19 млрд грн – Національній поліції;

+13,2 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;

+4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;

+4,2 млрд грн – Службі безпеки України;

+2,5 млрд грн – Головному управлінню розвідки Міноборони;

+2,1 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;

+570,2 млн грн – Держспецзв'язку;

+500,7 млн грн – Службі зовнішньої розвідки;

+230,5 млн грн – Управлінню державної охорони;

+151 млн грн – на винагороди курсантам системи Міністерства внутрішніх справ.

У разі, якщо законопроєкт буде підтримано, кошти спрямують на зарплати, грошові винагороди, військову та спеціальну техніку.

Крім того, пропонується збільшити видатки й в інших сферах:

+16,5 млрд грн – на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

+5,97 млрд грн – на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу);

+1,2 млрд грн – Міністерству закордонних справ, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права;

+552,8 млн грн – на видання шкільних підручників для 5 і 6 класів.

За словами Підласої, при цьому планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн. В основному це хочуть зробити за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).

Більшу частину необхідних коштів доведеться позичати. Ідеться про майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн – на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.

Своєю чергою нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що цей законопроєкт передбачає й +315 млн грн на збільшення видатків Бюро економічної безпеки. Таким чином, фінансування органу пропонується збільшити на 62%.

Держбюджет-2023: які зміни вже ухвалювали?

Державний бюджет на 2023 рік передбачав 1 трлн 141 млрд грн на сектор безпеки й оборони.

У березні Рада підтримала рекордне збільшення видатків бюджету – на 537,2 млрд гривень. Тоді витрати на безпеку й оборону збільшили на 518,2 млрд гривень. Зокрема, 477,2 млрд грн пішли на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 19 млрд грн – для резервного фонду.

За відомствами розподіл коштів передбачили наступним чином: