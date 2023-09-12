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Ще 300 млрд грн на оборону: Рада планує збільшити видатки держбюджету
Верховна Рада України до кінця вересня розгляне урядовий законопроєкт про збільшення видатків держбюджету України. Про це повідомила очільниця комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає пресслужба парламенту.
Як зазначила депутатка у Facebook, загалом передбачається зростання видатків на 317 млрд грн. Майже 303 млрд грн із цих коштів пропонується спрямувати на потреби оборони:
- +195,7 млрд грн – ЗСУ;
- +39,7 млрд грн – Національній гвардії;
- +20,4 млрд грн – Державній прикордонній службі;
- +19 млрд грн – Національній поліції;
- +13,2 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ;
- +4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів;
- +4,2 млрд грн – Службі безпеки України;
- +2,5 млрд грн – Головному управлінню розвідки Міноборони;
- +2,1 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони;
- +570,2 млн грн – Держспецзв'язку;
- +500,7 млн грн – Службі зовнішньої розвідки;
- +230,5 млн грн – Управлінню державної охорони;
- +151 млн грн – на винагороди курсантам системи Міністерства внутрішніх справ.
У разі, якщо законопроєкт буде підтримано, кошти спрямують на зарплати, грошові винагороди, військову та спеціальну техніку.
Крім того, пропонується збільшити видатки й в інших сферах:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- +16,5 млрд грн – на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- +5,97 млрд грн – на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу);
- +1,2 млрд грн – Міністерству закордонних справ, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права;
- +552,8 млн грн – на видання шкільних підручників для 5 і 6 класів.
За словами Підласої, при цьому планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн. В основному це хочуть зробити за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).
Більшу частину необхідних коштів доведеться позичати. Ідеться про майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн – на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.
Своєю чергою нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що цей законопроєкт передбачає й +315 млн грн на збільшення видатків Бюро економічної безпеки. Таким чином, фінансування органу пропонується збільшити на 62%.
Держбюджет-2023: які зміни вже ухвалювали?
Державний бюджет на 2023 рік передбачав 1 трлн 141 млрд грн на сектор безпеки й оборони.
У березні Рада підтримала рекордне збільшення видатків бюджету – на 537,2 млрд гривень. Тоді витрати на безпеку й оборону збільшили на 518,2 млрд гривень. Зокрема, 477,2 млрд грн пішли на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 19 млрд грн – для резервного фонду.
За відомствами розподіл коштів передбачили наступним чином:
- Міністерству оборони – 372,4 млрд грн;
- Нацполіції, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, ДСНС – 98,3 млрд грн;
- Головному управлінню розвідки – 4,6 млрд грн;
- Службі безпеки України - 9,3 млрд грн;
- Адміністрації Держспецзв'язку – 31,6 млрд грн;
- Службі зовнішньої розвідки – 807,6 млн грн;
- Національному антикорупційному бюро – 50,6 млн грн.