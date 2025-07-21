- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Популярні сідлові тягачі в Україні: що найчастіше купували у червні
У червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.
Популярні сідлові тягачі в Україні
У червні 2025 року українці загалом придбали 1025 сідлових тягачів — як нових, так і з пробігом. Це суттєво менше, ніж торік: обсяги впали майже на половину (−47,4% у порівнянні з червнем 2024 року). У порівнянні з травнем цього року попит теж зменшився — на 8,2%.
Більшість тягачів, які змінили власника в червні, — це вживані авто:
- 56,4% припадає на внутрішні перепродажі (578 машин);
- 35,5% — на імпорт з-за кордону (364 машини);
- Частка нових авто склала лише 8,1% або 83 тягачі.
Як змінився ринок за місяць і рік:
- Внутрішній ринок: зниження на 12,6% у порівнянні з травнем і на 54,1% — з червнем 2024 року.
- Імпорт вживаних тягачів: мінус 3,4% за місяць і 32% за рік.
- Нові тягачі навпаки трохи додали — +5,1% у порівнянні з травнем, хоча в річному вимірі це все одно падіння на 45,4%.
Які сідлові тягачі найчастіше купують в Україні
- У червні 2025 року на внутрішньому ринку найпопулярнішою моделлю сідлового тягача залишався DAF XF — продано 194 одиниці. За ним — Volvo FH (62 шт.) і MAN TGX (61 шт.).
- Серед вживаних тягачів, імпортованих з-за кордону, лідером став MAN TGX — 99 машин, друге місце — DAF XF (74 шт.), третє — Scania R-series (42 шт.).
- Що стосується нових тягачів, то тут перше місце у Volvo FH (20 проданих), далі — Mercedes-Benz Actros і MAN TGX (по 15 одиниць), третім став DAF XF (9 машин).
Додамо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).