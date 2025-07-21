Популярні сідлові тягачі в Україні: що найчастіше купували у червні

У червні 2025 року українські перевізники придбали понад 1000 сідлових тягачів. Попри загальне падіння ринку на понад 47% у порівнянні з минулим роком, моделі DAF XF, MAN TGX та Volvo FH залишаються найзатребуванішими як серед вживаних, так і серед нових вантажівок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку.

Популярні сідлові тягачі в Україні

У червні 2025 року українці загалом придбали 1025 сідлових тягачів — як нових, так і з пробігом. Це суттєво менше, ніж торік: обсяги впали майже на половину (−47,4% у порівнянні з червнем 2024 року). У порівнянні з травнем цього року попит теж зменшився — на 8,2%.

Більшість тягачів, які змінили власника в червні, — це вживані авто:

56,4% припадає на внутрішні перепродажі (578 машин);

35,5% — на імпорт з-за кордону (364 машини);

Частка нових авто склала лише 8,1% або 83 тягачі.

Як змінився ринок за місяць і рік:

Внутрішній ринок : зниження на 12,6% у порівнянні з травнем і на 54,1% — з червнем 2024 року.

: зниження на 12,6% у порівнянні з травнем і на 54,1% — з червнем 2024 року. Імпорт вживаних тягачів : мінус 3,4% за місяць і 32% за рік.

: мінус 3,4% за місяць і 32% за рік. Нові тягачі навпаки трохи додали — +5,1% у порівнянні з травнем, хоча в річному вимірі це все одно падіння на 45,4%.

Які сідлові тягачі найчастіше купують в Україні

У червні 2025 року на внутрішньому ринку найпопулярнішою моделлю сідлового тягача залишався DAF XF — продано 194 одиниці. За ним — Volvo FH (62 шт.) і MAN TGX (61 шт.).

найпопулярнішою моделлю сідлового тягача залишався — продано 194 одиниці. За ним — (62 шт.) і (61 шт.). Серед вживаних тягачів, імпортованих з-за кордону , лідером став MAN TGX — 99 машин , друге місце — DAF XF (74 шт.), третє — Scania R-series (42 шт.).

, лідером став — , друге місце — (74 шт.), третє — (42 шт.). Що стосується нових тягачів, то тут перше місце у Volvo FH (20 проданих), далі — Mercedes-Benz Actros і MAN TGX (по 15 одиниць), третім став DAF XF (9 машин).

Додамо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).