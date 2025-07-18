Ціни на вторинному авторинку у червні: менше дешевих авто, стабільне зростання в середньому сегменті

У червні 2025 року інтернет-ринок вживаних легковиків в Україні продемонстрував незначне зниження активності продавців на тлі структурних змін у цінових сегментах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Попит залишився стабільно високим у найдешевших категоріях, що призвело до зменшення їхньої частки в оголошеннях, тоді як частка дорожчих авто зросла через повільніший продаж.

Середні ціни на більшість типів двигунів зросли, зокрема у гібридному сегменті, тоді як газобалонні авто залишаються найдоступнішими.

За останні 12 місяців на українських онлайн-майданчиках з продажу авто було опубліковано близько 2,5 млн нових оголошень про продаж легкових машин з пробігом (без урахування дублів на різних платформах).

Найвищу активність продавців зафіксовано у листопаді 2024 року — 223,3 тис. оголошень. Найменша — у грудні — 177,7 тис.

У червні 2025 року на майданчиках з’явилося 210,7 тис. нових оголошень, що на 3,5% менше, ніж у травні (218,3 тис.). Проте у річному порівнянні маємо невелике зростання — у червні 2024 року таких оголошень було 209,7 тис.

Загальна "потенційна" вартість пропозицій, які були виставлені на продаж у червні, оцінюється в $2,1 млрд — значення наближене до середньомісячного рівня.

Цінова структура ринку: дорожчі авто "зависають" у продажу

Порівняння розподілу оголошень за ціновими категоріями у червні 2024 та 2025 років демонструє цікавий тренд: частка найдешевших авто скоротилась. Зокрема, пропозицій до $1 тис. стало менше — з 10,2% до 8,5%, а у сегменті $1–2 тис. — з 11,1% до 10,1%.

Це не означає, що таких авто стало менше в абсолютних показниках — радше їх швидко купують, бо попит на недорогі машини стабільно високий.

Натомість кількість дорожчих пропозицій — особливо у сегменті $20 тис.+ — навпаки, зросла: з 7,8% до 10,1%. Це свідчить не про високий попит, а про "накопичення" авто, які не знаходять покупця і довго залишаються у базах.

Середній сегмент ($5–9 тис.) залишається відносно стабільним, хоча й тут спостерігаються незначні зміщення.

Середні ціни за типом пального: гібриди дорожчають найшвидше

У червні середня ціна на авто з газобалонним обладнанням (ГБО) становила $2500 — на $50 менше, ніж у травні. Цей тип авто залишається найдешевшим на ринку.

Найпоширеніші в оголошеннях — бензинові авто — у червні продавалися в середньому за $6100 (+$50).

На дизельні авто ціна в середньому зросла до $7500 (+$100), причому від початку року спостерігається стійка динаміка до зростання.

У сегменті гібридів середня ціна піднялася до $13 600 — відразу на $600 більше за травневу. Частка гібридів на вторинному ринку поки що невелика (1,2%), тому коливання цін тут більш відчутні.

Ціни на електромобілі стабілізувалися на рівні $16 000. Попри це, попит на них може зрости найближчим часом через здорожчання пального, а також через очікуване повернення ПДВ на розмитнення авто з електродвигуном.

Середній вік авто за типом двигуна

На вторинному ринку України вік легкових автомобілів суттєво відрізняється залежно від типу силової установки. Найстарішими залишаються машини з газобалонним обладнанням — їхній середній вік становить 18,3 року.

Бензинові авто мають середній вік 14,5 року, а дизельні — трохи більше, 14,9 року. Гібриди значно "молодші" — середній показник становить 6,4 року. Найновішими є електромобілі — в середньому їм лише 5,6 року.

Додало, у травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались Tesla Model Y, Tesla Model 3, Nissan Rogue, KIA Niro.