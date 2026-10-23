Українське яблуко витісняє імпорт: як закарпатський бізнес завоював ринок і супермаркети

За останні десять років частка імпортних яблук на полицях українських супермаркетів скоротилася з 60% до 20%. Наразі близько 80% внутрішнього ринку забезпечують вітчизняні виробники.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Причина змін — поява агрокомпаній, які інвестували у цей бізнес і розвинули його до промислових масштабів. Вони вклали кошти в інтенсивні технології, професійне обладнання та великі сховища і поступово потіснили іноземних конкурентів", — заявив нардеп.

Як приклад модернізації галузі Кисилевський навів закарпатську компанію "Коник", чию продукцію легко зустріти в мережах Novus, "Сільпо", Metro та інших. На підприємстві методом інтенсивного садівництва вирощують 750 тисяч яблунь.

Залежно від умов та сорту, одне дерево дає від 60 до 90 плодів, що дозволяє щороку збирати 6,5–10 тисяч тонн яблук. Більшу частину врожаю відправляють до торгових мереж, а також використовують для виробництва соків та сидрів.

Як зазначив співвласник компанії "Коник" Андрій Мелеш, українські споживачі все частіше віддають перевагу яблукам вітчизняного виробництва, причому зростає зацікавленість до традиційних сортів.

Водночас у ринку свіжих фруктів зберігається високий потенціал для подальшого імпортозаміщення. Якщо ринок яблук практично освоєний місцевими компаніями, то в сегменті груш на іноземну продукцію все ще припадає 80–90% продажів, що відкриває широкі можливості для вітчизняних садівників.

Нагадаємо, більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.