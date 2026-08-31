Ціни на яблука в Україні знизилися на 20%: скільки коштує кілограм

В Україні знижуються відпускні ціни на яблука осінніх сортів через збільшення пропозиції та стриманий попит.

Як пише Delo.ua, про це інформує East-fruit.

Ціни на яблука в Україні

Наразі якісні яблука українські виробники продають по 15–25 грн за кг. У середньому це на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основну пропозицію зараз формують яблука осінніх сортів, які не розраховані на тривале зберігання. Через це садівники намагаються якомога швидше реалізувати врожай, що додатково тисне на ціни.

Водночас яблука нового врожаю в Україні вже продаються в середньому на 44% дешевше, ніж наприкінці серпня 2025 року.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара. Яблука можуть подорожчати через скорочення запасів минулорічного врожаю у сховищах українських господарств. Водночас новий сезон може дати більший урожай, ніж торік.

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.