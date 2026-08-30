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Ціни на сливи в Україні впали до рекордного мінімуму: скільки коштує кілограм

сливи
Українські сливи коштують на 24% дешевше, ніж торік / Depositphotos

На українському ринку спостерігається суттєвий надлишок слив із місцевих господарств, що спричинило різке падіння цін у цьому сегменті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє EastFruit.

За даними учасників ринку, попит з боку оптових компаній залишається низьким, тоді як обсяги пропозиції кісточкових продовжують зростати через сезонний чинник.

Додатковим фактором тиску на вартість стала висока температура повітря: спека прискорила дозрівання фруктів, але водночас негативно вплинула на їхню якість.

Наразі відпускні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в межах 15–35 грн/кг ($0,34–0,79/кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Варто зазначити, що нинішня вартість слив уже на 24% нижча за показники кінця серпня минулого року.

При цьому садівники не виключають, що будуть змушені й надалі знижувати ціни через ризик псування врожаю.

Фото 2 — Ціни на сливи в Україні впали до рекордного мінімуму: скільки коштує кілограм

Нагадаємо, до кінця літа в Україні очікуються помітні зміни цін на сезонні фрукти та ягоди. Персики й кавуни можуть відчутно подешевшати, тоді як полуниця після завершення сезону, навпаки, подорожчати. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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