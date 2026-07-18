Які фрукти та ягоди подешевшають до кінця літа, а які зростуть у ціні - прогноз аналітика

До кінця літа в Україні очікуються помітні зміни цін на сезонні фрукти та ягоди. Персики й кавуни можуть відчутно подешевшати, тоді як полуниця після завершення сезону, навпаки, подорожчати.

Про це Delo.ua повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.

Які фрукти та ягоди впадуть у ціні

До кінця літа цінова ситуація на ринку фруктів, ягід і баштанних культур залежатиме насамперед від сезонності й погодних умов, зазначив Гопка.

Прогнозується, що найбільш відчутне здешевлення очікується на персики: пік їхньої пропозиції припаде на другу половину липня – першу половину серпня, тому саме в цей період ціни можуть знизитися на 10-15% від нинішнього рівня.

Середня ціна у супермаркетах на персики наразі становить близько 114 грн/кг.

"Також традиційно дешевшатимуть баштанні культури — кавуни та дині, адже в серпні на ринок масово надходитиме продукція відкритого ґрунту, що може призвести до зниження цін на 20-30% до кінця літа", - сказав аналітик.

Середня ціна у супермаркетах на кавуни наразі становить близько 50 грн/кг, а на дині - близько 122,38 грн/кг.

Абрикоси, полуниця, малина: на скільки зростуть в ціні

Водночас частина фруктів і ягід, навпаки, дорожчатиме.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору наприкінці липня можуть подорожчати, потім пропозиція закінчуватиметься і ціна залежатиме від умов зберігання, заявив Гопка.

"Полуниця та інші літні ягоди після завершення пікового сезону також традиційно зростають у ціні до 180 грн за кілограм", - пояснив аналітик.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.

Високими залишаться й ціни на яблука, оскільки ринок поки залежить від запасів минулорічного врожаю у сховищах та експортного попиту, тому передумов для їхнього помітного здешевлення до кінця липня наразі немає, розповів експерт.

За даними Мінфіну, станом на 14 липня середньомісячні ціни на яблука в Україні становлять 52,79 грн/кг.

Які українські фрукти та ягоди цього року виявилися найбільш вразливими до погодних умов

Головним ударом для садівництва стали березневі температурні аномалії, коли після тепла (+16…+18°C) вдарили морози (до -4°C), зазначив Гопка.

Найбільш вразливими виявилися:

Абрикоси (постраждали найбільше): вони зацвіли першими через березневе тепло. На момент заморозків дерева перебували у найбільш чутливій фазі (розкриті квітки або молода зав'язь гинуть вже при -1…-2,5°C);

Персики: також зазнали значних втрат через раннє цвітіння, хоча загалом пережили заморозки трохи краще за абрикоси;

Малина та лохина: для цих культур подвійним ударом стали весняні приморозки та подальша літня спека, що негативно впливає на врожайність та якість ягоди.

Чи буде дефіцит фруктів та ягід на внутрішньому ринку

Дефіциту не очікується, оскільки культури перенесли весняні заморозки краще, ніж прогнозували песимістичні сценарії. Однак обсяги продукції на ринку будуть нерівномірними — ситуація відрізняється залежно від регіону, сорту та поточних погодних умов, підсумував аналітик.

Росія вводить обмеження на постачання турецьких кісточкових фруктів після рішення Туреччини приєднатися до гарантій безпеки для України. Під заборону потрапили абрикоси, вишні, черешні, персики та нектарини від п’яти турецьких підприємств.