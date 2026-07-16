Ціни на курятину в Україні — актуальні ціни на липень 2026

Станом на середину липня 2026 року ціни на курятину в Україні залишаються відносно стабільними, знизившись відносно червня на символічні 0,32%. Вартість м’яса птиці фіксується на рівні минулого місяця із незначними сезонними коливаннями.

За даними "Мінфіну", актуальна вартість курятини на 16 липня наступна:

Продукт Ціна Зміна Філе 215–225 грн + 0,5 % Стегно 135–145 грн +0,6% Гомілка 97–104 грн +0,3% Тушка 110–120 грн + 0,2 %

Ціни в популярних мережах супермаркетів наступні:

Мережа Особливості АТБ найдешевше стегно -134 грн. Сільпо найдешевше куряче філе - 199 грн. Novus найдешевш і гомілки -79,99 грн.

Динаміка цін

Станом на липень 2026 року курятина в Україні сукупно подорожчала в межах 6–8% з початку року залежно від конкретної частини тушки.

Основне підняття цін відбулося у весняні місяці (зокрема у квітні та травні) через загальне підвищення собівартості виробництва, подорожчання кормів та енергоносіїв. Проте у червні та на початку липня динаміка повністю стабілізувалася.

Так, куряче філе подорожчало в середньому на 6.5%. На початку року його середня вартість коливалася на рівні 205–210 грн/кг, тоді як у липні ціна закріпилася на позначці 215–225 грн/кг.

Куряча гомілка додала в ціні орієнтовно 7.8%. У січні середня вартість становила близько 90–92 грн/кг, а станом на липень вона піднялася до 97–104 грн/кг.

Куряче стегно зросло в ціні на 5.5% — із січневих 135–137 грн/кг до липневих 135–145 грн/кг.

Куряча тушка демонструє зростання близько 6%, піднявшись із середніх 99–102 грн/кг до нинішніх 110–120 грн/кг.

У липні 2026 року роздрібні ціни на курятину в Україні зросли в середньому на 10–14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед факторів, які призвели до значного зростання собівартості виробництва курятини, стало використання альтернативних джерел енергозабезпечення та підвищення вартості електроенергії, логістики, ветеринарних препаратів, кормів, обладнання тощо.

Що буде з цінами на курятину

В Україні не очікується суттєвих змін у вартості курятини у найближчі 3-6 місяців, заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в коментарі Delo.ua.

"Експорт за нашими прогнозами збільшиться на 10% порівняно з минулим роком", - додав експерт.

Зауважимо, що за 2025 рік Україна експортувала 458 тис. тонн м’яса птиці.

Українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.