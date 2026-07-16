Цены на курятину в Украине — актуальные цены на июль 2026 года.

По состоянию на середину июля 2026 года цены на курятину в Украине остаются относительно стабильными, снизившись по отношению к июню на символические 0,32%. Стоимость мяса птицы фиксируется на уровне в прошлом месяце с незначительными сезонными колебаниями.

По данным "Минфина", актуальная стоимость курятины на 16 июля следующая:

Продукт Цена Смена Филе 215–225 грн + 0,5 % Бедро 135–145 грн +0,6% Голень 97–104 грн +0,3% Тушка 110–120 грн + 0,2 %

Цены в популярных сетях супермаркетов:

Сеть Особенности АТБ самое дешевое бедро -134 грн. Сильпо самое дешевое куриное филе – 199 грн. Novus самые дешевые и голени -79,99 грн.

Динамика цен

На июль 2026 года курятина в Украине совокупно подорожала в пределах 6–8% с начала года в зависимости от конкретной части тушки.

Основное повышение цен произошло в весенние месяцы (в частности в апреле и мае) из-за общего повышения себестоимости производства, удорожания кормов и энергоносителей. Однако в июне и начале июля динамика полностью стабилизировалась.

Так, куриное филе подорожало в среднем на 6.5%. В начале года его средняя стоимость колебалась на уровне 205–210 грн/кг, в то время как в июле цена закрепилась на отметке 215–225 грн/кг.

Куриная голень прибавила в цене ориентировочно 7.8%. В январе средняя стоимость составила около 90–92 грн/кг, а по состоянию на июль она поднялась до 97–104 грн/кг.

Куриное бедро выросло в цене на 5.5% - с январских 135-137 грн/кг до июльских 135-145 грн/кг.

Куриная тушка демонстрирует рост около 6%, поднявшись со средних 99–102 грн/кг до нынешних 110–120 грн/кг.

В июле 2026 розничные цены на курятину в Украине выросли в среднем на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди факторов, которые привели к значительному росту себестоимости производства курятины, стало использование альтернативных источников энергообеспечения и повышение стоимости электроэнергии, логистики, ветеринарных препаратов, кормов, оборудования.

Что будет с ценами на курятину

В Украине не ожидается существенных изменений стоимости курятины в ближайшие 3-6 месяцев, заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии Delo.ua.

"Экспорт по нашим прогнозам увеличится на 10% по сравнению с прошлым годом", – добавил эксперт.

Заметим, что за 2025 год Украина экспортировала 458 тысяч тонн мяса птицы.

Украинские компании за первое полугодие 2026 экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая выручка от реализации снизилась на 1,8% и составила 526,4 млн. долларов.