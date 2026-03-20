Цены на курятину в Украине вырастут: производители работают в убыток

Цены на курятину в Украине традиционно растут до Пасхи. На стоимость повлияет не только сезонное увеличение спроса, но и существенное удорожание себестоимости производства за холодный сезон.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНИАН.

"Увеличение себестоимости производства будет побуждать производителей повышать цены. Зимний сезон позади, он был очень сложным для производителей продукции птицеводства из-за отключения электроэнергии и последующего влияния на всю цепочку поставки", – подчеркнул эксперт.

По его словам, среди факторов, приведших к значительному росту себестоимости производства, стало использование альтернативных источников энергообеспечения и повышения стоимости электроэнергии, логистики, ветеринарных препаратов, кормов, оборудования.

Карпенко акцентировал внимание на том, что стоимость курятины от производителей снижалась в течение всего зимнего периода.

"Цены реализации снижаются уже 4 месяца подряд и сейчас находятся на уровне начала прошлого года. Поскольку за это время себестоимость выросла, а цены снизились, производители работают в убыток, поэтому дальнейшее снижение цен приведет к уменьшению производства и закрытию небольших игроков рынка", – объясняет эксперт.

Согласно данным портала " Минфин ", килограмм куриного филе в Украине сейчас стоит в среднем 233 гривны. В конце прошлого года стоимость куриного филе составила 239,4 гривны за килограмм.

