Новости
Дата публикации
Украинский производитель курятины привлек 1 млрд грн для выхода на рынок ЕС

курятина, яйца
Украина увеличила экспорт яиц, а экспорт мяса птицы несколько снизился. / Shutterstock

Украинский производитель курятины “Курияр” получил кредитное финансирование на 1 млрд грн от ПУМБ. Денежные средства пойдут на модернизацию логистики, автоматизацию производства, развитие глубокой переработки и внедрение стандартов качества под ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

1 млрд грн на модернизацию производства

"В военное время эта немалая инвестиция - это не просто бизнес. Это об ответственности за экономику страны в целом и качественную курятину для каждой украинской семьи", - говорится в сообщении.

Средства будут использованы не только для расширения производства, но и для полной трансформации бизнес-модели компании и создания системного подхода в отрасли.

На что пойдут инвестиции:

  • модернизация логистики и оптимизация доставки продукции;
  • автоматизация производственных процессов;
  • развитие глубокой переработки курятины;
  • внедрение новых стандартов качества в соответствии с требованиями ЕС;
  • интеграция малых и средних производителей в единую модель роста.

Основатель компании Андрей Киндифора объясняет, что стратегия "Курияр" заключается в переходе от модели "произвел - продал" к системе ответственного партнерства, прогнозируемости и высоким стандартам. Это позволяет обеспечить устойчивость для торговых сетей, надежность для партнеров и высокое качество для потребителей.

Фокус на ЕС и модель бизнеса

Ключевая цель компании – сертификация и внедрение стандартов ЕС для выхода на европейский рынок, а также укрепление позиций в национальных ритейл-сетях.

"Курияр" стремится стать системным интегратором отрасли:

  • кооперация с малыми и средними изготовителями;
  • создание единой производственно-сбытовой системы;
  • масштабирование отрасли даже в условиях войны и экономической нестабильности.

Трансформация компании проходит на фоне демографических изменений и релокации производства на запад Украины. Сотрудничество с ПУМБ началось с факторинга и развилось в стратегическое партнерство для масштабных инвестиций в развитие бизнеса.

Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.

Автор:
Ольга Опенько