Український виробник курятини залучив 1 млрд грн для виходу на ринок ЄС

Український виробник курятини “Куріяр” отримав кредитне фінансування на 1 млрд грн від ПУМБ. Кошти підуть на модернізацію логістики, автоматизацію виробництва, розвиток глибокої переробки та впровадження стандартів якості під ЄС.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

1 млрд грн на модернізацію виробництва

"У воєнний час ця чимала інвестиція - це не просто про бізнес. Це про відповідальність за економіку країни в цілому та якісну курятину для кожної української родини", - йдеться в повідомленні.

Кошти будуть використані не лише для розширення виробництва, а для повної трансформації бізнес-моделі компанії та створення системного підходу у галузі.

На що підуть інвестиції:

модернізація логістики та оптимізація доставки продукції;

автоматизація виробничих процесів;

розвиток глибокої переробки курятини;

впровадження нових стандартів якості відповідно до вимог ЄС;

інтеграція малих і середніх виробників у єдину модель зростання.

Засновник компанії Андрій Кіндифора пояснює, що стратегія "Куріяр" полягає у переході від моделі "виробив - продав" до системи відповідального партнерства, прогнозованості та високих стандартів. Це дозволяє забезпечити стабільність для торговельних мереж, надійність для партнерів і високу якість для споживачів.

Фокус на ЄС та модель бізнесу

Ключова мета компанії - сертифікація та впровадження стандартів ЄС для виходу на європейський ринок, а також зміцнення позицій у національних ритейл-мережах.

"Куріяр" прагне стати системним інтегратором галузі:

кооперація з малими і середніми виробниками;

створення єдиної виробничо-збутової системи;

масштабування галузі навіть в умовах війни та економічної нестабільності.

Трансформація компанії відбувається на фоні демографічних змін і релокації виробництва на захід України. Співпраця з ПУМБ почалася з факторингу та розвинулась до стратегічного партнерства для масштабних інвестицій у розвиток бізнесу.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.