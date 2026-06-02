Обновление транспорта: Житомир пополнил трамвайный парк вагонами из ЕС

В Житомир поступила последняя партия трамваев, переданных общиной хорватского города Осиек. В общей сложности коммунальное предприятие "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" получило шесть модернизированных вагонов модели Tatra T3R.PV.O, которые прибывали в город по нескольким этапам.

Обновление транспорта

Житомир завершил получение партии трамваев, переданных общиной хорватского города Осиек. 1 июня в город прибыла последняя партия вагонов, поэтому все шесть трамваев уже находятся на территории КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление".

В рамках международного сотрудничества коммунальное предприятие получило шесть трамваев модели Tatra T3R.PV.O. Доставка транспорта проходила поэтапно: 30 апреля в Житомир прибыли первые два вагона, 29 мая – еще один, а 1 июня город получил заключительную партию из трех трамваев.

Все вагоны прошли полную модернизацию, что позволит улучшить качество перевозок и обновить подвижной состав городского электротранспорта.

