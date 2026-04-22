В Киеве ремонтируют трамваи Tatra T3 в Дарницком депо: что известно
В Дарницком трамвайном депо Киева стартовал капитальный ремонт второго с начала года вагона Tatra T3. Параллельно завершают обновление еще одного трамвая, готовность которого достигает 90%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В Киеве ремонтируют трамваи
Специалисты уже выполнили восстановление металлических элементов кузова:
- провели пескоструйную обработку;
- диагностику и сварочные работы.
Также проверили и обновили ходовую часть, установив новые узлы, в том числе высоковольтные клеммные коробки и тяговые электродвигатели.
Сейчас идет следующий этап работ - покраска вагона и обновление интерьера салона.
Параллельно в депо завершается капитальный ремонт еще одного трамвая этого типа. Его готовность уже составляет около 90%. В вагоне обновили кабину водителя, систему управления, интерьер, отопление, освещение и систему информирования пассажиров.
В "Киевпасстрансе" отмечают, что капитальный ремонт длится в среднем 3-4 месяца в зависимости от технического состояния подвижного состава. Такие работы позволяют продлить срок эксплуатации вагонов до 10 лет и повысить комфорт и безопасность перевозок.
Актуальные тарифы: что платят киевляне сейчас
Пока стоимость проезда в городском пассажирском транспорте Киева остается неизменной:
- автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер – 8 гривен за поездку;
- метрополитен – 8 гривен за поездку;
- городская электричка – 14,99 гривен за поездку.