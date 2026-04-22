В Киеве ремонтируют трамваи Tatra T3 в Дарницком депо: что известно

В Киеве ремонтирует трамваи Tatra T3: что известно об обновлении / КГГА

В Дарницком трамвайном депо Киева стартовал капитальный ремонт второго с начала года вагона Tatra T3. Параллельно завершают обновление еще одного трамвая, готовность которого достигает 90%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве ремонтируют трамваи

Специалисты уже выполнили восстановление металлических элементов кузова:

  • провели пескоструйную обработку;
  • диагностику и сварочные работы.

Также проверили и обновили ходовую часть, установив новые узлы, в том числе высоковольтные клеммные коробки и тяговые электродвигатели.

Сейчас идет следующий этап работ - покраска вагона и обновление интерьера салона.

Параллельно в депо завершается капитальный ремонт еще одного трамвая этого типа. Его готовность уже составляет около 90%. В вагоне обновили кабину водителя, систему управления, интерьер, отопление, освещение и систему информирования пассажиров.

В "Киевпасстрансе" отмечают, что капитальный ремонт длится в среднем 3-4 месяца в зависимости от технического состояния подвижного состава. Такие работы позволяют продлить срок эксплуатации вагонов до 10 лет и повысить комфорт и безопасность перевозок.

Актуальные тарифы: что платят киевляне сейчас

Пока   стоимость проезда в городском пассажирском транспорте   Киева остается неизменной:

  • автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер   – 8 гривен за поездку;
  • метрополитен   – 8 гривен за поездку;
  • городская электричка   – 14,99 гривен за поездку.
