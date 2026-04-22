У Києві ремонтують трамваї Tatra T3 в Дарницькому депо: що відомо

У КиєвКиїв ремонтує трамваї Tatra T3: що відомо про оновлення / КМДА

У Дарницькому трамвайному депо Києва стартував капітальний ремонт другого з початку року вагона Tatra T3. Паралельно завершують оновлення ще одного трамвая, готовність якого сягає 90%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Фахівці вже виконали відновлення металевих елементів кузова:

  • провели піскоструменеву обробку;
  •  діагностику та зварювальні роботи.

Також перевірили й оновили ходову частину, встановивши нові вузли, зокрема високовольтні клемні коробки та тягові електродвигуни.

Наразі триває наступний етап робіт - фарбування вагона та оновлення інтер’єру салону.

Паралельно в депо завершується капітальний ремонт ще одного трамвая цього типу. Його готовність уже становить близько 90%. У вагоні оновили кабіну водія, систему керування, інтер’єр, опалення, освітлення та систему інформування пасажирів.

У "Київпастрансі" зазначають, що капітальний ремонт триває в середньому 3–4 місяці залежно від технічного стану рухомого складу. Такі роботи дозволяють подовжити строк експлуатації вагонів до 10 років і підвищити комфорт та безпеку перевезень.

Актуальні тарифи: що платять кияни зараз

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

  • автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 гривень за поїздку;
  • метрополітен – 8 гривень за поїздку;
  • міська електричка – 14,99 гривень за поїздку.
Ольга Опенько