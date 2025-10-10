Ціни на проїзд у міському транспорті 2025 – у яких містах найвища вартість

Багато обласних центрів України підняли вартість проїзду у міському транспорті протягом 2024 року. Водночас деякі міста залишають тарифи незмінними, а Харків взагалі забезпечує жителів безкоштовним громадським транспортом у період війни. Редакція Delo.ua проаналізувала ціни на проїзд у всіх обласних центрах України та з'ясував, де доведеться заплатити найбільше, а де тарифи залишаються найдоступнішими.

Топ міст з найдорожчим проїздом

Львів: абсолютний лідер

Найвища вартість проїзду в Україні сьогодні зафіксована у Львові, де за умови готівкового розрахунку одна поїздка обійдеться в 25 гривень. Однак якщо розраховуватися карткою, то це коштує значно дешевше.

При оплаті транспортною карткою ЛеоКарт ціна становить 13 гривень, при оплаті банківською карткою чи пристроєм з NFC — 15 гривень, а для студентів при оплаті студентською транспортною карткою ЛеоКарт — лише 6,5 гривень.

Суми: диференційовані тарифи

Заплатити 21 гривню доведеться за поїздку за одним із маршрутів у Сумах. На маршруті № 51 в межах міста проїзд коштує 15 гривень, а до села Піщане та в зворотному напрямку — 22 гривні. При цьому проїзд у тролейбусі коштує лише 6 гривень, що є одним з найнижчих тарифів в Україні.

Одеса та Дніпро: 20 гривень за поїздку

В Одесі та Дніпрі максимальна ціна за поїздку в автобусах складає 20 гривень. В Одесі з 1 грудня 2024 року вартість поїздки в трамваях та тролейбусах складає 15 гривень замість попередніх 8 гривень.

У Дніпрі з 3 січня встановлено нові тарифи: максимальна вартість поїздки в автобусах тепер складає 20 гривень, а в електротранспорті та метро — 10 гривень.

Миколаїв: залежно від напрямку

У Миколаєві за проїзд до віддалених мікрорайонів, таких як Мала Корениха, ціна може досягати 20 гривень. Для маршрутів до віддалених мікрорайонів діють підвищені тарифи: 18 гривень до Матвіївки та 20 гривень до Малої Коренихи. При цьому в електротранспорті проїзд коштує лише 8 гривень.

Середній ціновий сегмент

Чернігів

У місті вартість проїзду в маршрутках складає 17 гривень при розрахунку готівкою та 12 гривень при оплаті через електронний квиток.

Вінниця

З 15 грудня 2024 року у Вінниці почали діяти оновлені тарифи: 12 гривень у трамваях і тролейбусах та 15 гривень у муніципальних автобусах.

Ужгород та Житомир

В Ужгороді з кінця червня 2024 року ціна на проїзд у громадському транспорті становить 15 гривень за одну поїздку.

У Житомирі вартість залежить від способу оплати. У комунальному транспорті з транспортною карткою доведеться заплатити 8 гривень, банківською карткою — 10 гривень, готівкою — 15 гривень.

Івано-Франківськ

З 20 червня 2024 року діють нові тарифи: готівкою — 15 гривень, оплата банківською картою чи через QR-код — 12 гривень, проїзд із карткою "Галка" — 10 гривень, для студентів із карткою "Галка" — 8 гривень.

Найдоступніші міста

Київ: незмінні тарифи

Вартість проїзду у громадському транспорті столиці залишається однією з найнижчих: 8 гривень в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та метрополітені. Тарифи на проїзд не мінялися у Києві вже декілька років, останнє подорожчання було 2018 року.

За підрахунком столичних чиновників реальна вартість проїзду у столичному транспорті становить набагато більше. У документі, який з'явився у мережі, зазначається, що витрати на перевезення одного пасажира на 2026 рік становлять для метро 44,68 гривні, а для наземного транспорту — 22,62 гривні.

Херсон та Хмельницький

В останнє тарифи на проїзд у міському транспорті Херсона піднімали у 2022 році. З того часу проїзд у тролейбусах коштує 6 гривень, а у всіх маршрутках — 8 гривень.

У Хмельницькому у тролейбусах проїзд коштує 6 гривень при оплаті електронним квитком та 7 гривень готівкою. У автобусах і маршрутках вартість проїзду складає 12 гривень.

Харків: безкоштовний транспорт

За проїзд у міському транспорті Харкова у період війни відмінили плату. Міський голова Ігор Терехов заявляє, що проїзд буде безкоштовним, поки є можливості у міського бюджету.

Регіональні особливості ціноутворення

Запоріжжя

Тарифи на проїзд у громадському транспорті оновили у червні 2024 року. За поїздку на трамваї або тролейбусі, а також у комунальному автобусі потрібно заплатити 10 гривень. Для студентів вартість становить 10 гривень, а для учнів діє знижка — 5 гривень.

Полтава

Вартість проїзду в громадському транспорті складає 10 гривень для поїздки в тролейбусах та 12 гривень для комунальних автобусів.

Рівне

Вартість проїзду в міському транспорті не змінювалася з серпня 2022 року. У тролейбусах проїзд складає 8 гривень, а в маршрутках — 12 гривень.

Тернопіль

За проїзд у міському транспорті доведеться заплатити 12 гривень при оплаті через електронний квиток "Соціальна карта Тернополянина", 14 гривень при використанні неперсоніфікованого електронного квитка, та 15 гривень при оплаті банківською карткою або разовим квитком.

Черкаси

Ціна квитка у міських тролейбусах становить 10 гривень, а у маршрутках — 13 гривень.

Чернівці

Вартість проїзду у громадському транспорті складає 12 гривень у тролейбусах та 14 гривень в автобусах. Для учнів ціна проїзду в автобусах становить 7 гривень на період навчального року.

Кропивницький

У місті встановлено наступні тарифи: тролейбус — 8 гривень, автобус — 10 гривень, маршрутне таксі — 15 гривень.

Тенденції та перспективи

Експерти з транспорту відзначають, що тарифи на проїзд у багатьох містах України не змінювалися роками, хоча собівартість перевезень суттєво зросла. Олександр Гречко, експерт з транспорту та співзасновник ГО "Пасажири Києва", вказує, що змінювати тарифи треба давно, переглядати вартість разового квитка, проїзних, а також впроваджувати квиток на 60 та 90 хвилин.

Міста дотують громадський транспорт з бюджету, покриваючи різницю між тарифом та реальною собівартістю перевезень. У Києві, наприклад, різниця в чинному тарифі і економічно обґрунтованому становить 11 мільярдів гривень на рік.

Отже, наразі Львів залишається найдорожчим містом з максимальною ціною 25 гривень за готівковий розрахунок, тоді як Харків пропонує безкоштовний проїзд у період війни.

Київ зберігає одні з найнижчих тарифів серед великих міст, проте питання їх підвищення залишається актуальним через зростання собівартості перевезень. Більшість міст запровадили диференційовані тарифи залежно від способу оплати, заохочуючи використання електронних квитків та транспортних карток.