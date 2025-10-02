Цифрова трансформація транспорту Києва до 2027 року: що чекає на столичний громадський транспорт?

У добу інформаційних технологій те, що ще вчора вважалося футуристичним, стає звичним. У Києві вже сьогодні починається активна цифрова трансформація міської інфраструктури, зокрема транспорту Києва. Команжа Delo.ua проаналізувала плани модернізації столичного транспорту та з'ясував, як наступні роки до 2027-го мають стати періодом якісного оновлення, коли громадський транспорт Київ зможе поєднати ефективність і комфорт з екологічністю. Міська влада ухвалила комплексні документи, які визначають траєкторію розвитку міста в цифровому вимірі. Програма «Цифровий. Київ» на 2024–2027 роки передбачає модернізацію сервісів, створення єдиної платформи управління міською інфраструктурою та розширення мережі бездротового доступу.

Поточний стан: виклики та можливості

На сьогодні комунальний транспорт Києва стикається з низкою системних проблем. Це і застаріла інфраструктура, і нерівномірне охоплення маршрутами, і дефіцит коштів на модернізацію, плюс незручність для пасажирів через відсутність інтегрованих цифрових сервісів.

За даними ЗМІ, міська влада визнає, що частина маршрутів громадського транспорту не відповідає попиту, а деякі ділянки просто недостатньо обслуговуються.

Водночас на національному рівні ухвалена Національна транспортна стратегія України до 2030 року з окремим операційним планом на 2025–2027 роки. Це створює загальний рамковий контекст для змін і стимулює інтеграцію міських рішень у всеукраїнську логіку.

Як цифровізація може посилити міський транспорт

Цифрова трансформація має розумною мережею, де маршрутна логіка, моніторинг, управління потоками й обслуговування поєднані в одне ціле.

Ключові напрями включають впровадження систем IoT (інтернет речей) для стеження за станом рухомого складу, контролю витрат енергії, запобігання аваріям. Також планується створення єдиної цифрової платформи управління всіма видами пересування: автобус, трамвай, метро, зі статистикою, аналізом і прогнозами.

Інтеграція сервісів з оплатою через мобільні гаманці, QR-квитки та інформаційні повідомлення у реальному часі стануть невід'ємною частиною оновленого громадського транспорту Києва.

Конкретні напрями трансформації

У Стратегії розвитку Києва до 2027 року передбачено створення єдиної кроссвідомчої геоінформаційної системи, "цифрового двійника" міста з усіма об'єктами й транспортними зв'язками. Також планується модернізація операційного центру, створення аналітики та забезпечення прозорості даних.

Професійне управління і дані

Необхідно створити систему, де всі підсистеми працюють на єдиних даних. Це передбачає централізований аналіз маршрутів з урахуванням пасажиропотоку, прогнози для коригування інтервалів руху та моніторинг часу простою, поломок, витрат.

Модернізація рухомого складу

Транспорт Києва потребує заміни старих автобусів, трамваїв, тролейбусів на нові з електричною або гібридною тягою. Впровадження більш енергоефективних моделей, автономних систем діагностики та систем реального моніторингу стану стане пріоритетом найближчих років.

Інформаційні та платіжні сервіси

Пасажир має мати змогу змінити маршрут у мобільному додатку, оплатити проїзд безконтактно та подивитися реальний час прибуття транспорту. Цю ідею підтримує вже існуюче міське рішення — застосунок «Київ Цифровий», через який можна поповнювати транспортну карту, купувати QR-квитки, оплачувати послуги й отримувати повідомлення.

Розвиток мультимодальної мобільності

Необхідно стимулювати інтеграцію різних видів пересування: метро, автобуси, велосипеди, самокати у єдину систему. Також важливий розвиток "останньої милі" через пішохідні маршрути та зручні пересадки.

Оптимізація маршрутної мережі

Комунальний транспорт Києва потребує перегляду зайвих ліній, які дублюють одна одну. Замість них планується створення ліній, що з'єднують райони з адміністративними центрами, бізнес-центрами та вузлами пересадки.

Підтримка інновацій через пілотні проєкти

Заплановані експерименти з автономним автобусом, використання штучного інтелекту для прогнозування пасажиропотоку та тестування системи "розумного світлофора" з пріоритетом для громадського транспорту.

Очікування до 2027 року

Реалізація програми «Цифровий Київ» та Стратегії розвитку міста має бути тісно пов'язана з оновленням комунального транспорту Києва. На 2025–2027 роки включено 55 проєктів розвитку з бюджетом понад 134 млрд гривень, з яких частина призначена на транспорт та інфраструктуру.

Очікувані результати включають зменшення часу в дорозі та кращий контроль за рухомим складом. Більш стабільне функціонування мережі в години пік та зручні цифрові сервіси для пасажирів стануть реальністю.

Зниження навантаження на центральні магістралі шляхом розумного розподілу маршрутів та підвищення прозорості роботи через відкриті дані й публічні звіти також входить до планів модернізації.

Збільшення довіри громадськості до громадського транспорту Києва стимулюватиме більший попит та використання публічного транспорту замість особистих автомобілів.

Роль громадської участі

Цифрова трансформація та розвиток транспорту в Києві до 2027 року необхідна, якщо столиця хоче бути справжнім європейським містом мобільності.

Якщо влада впорається з викликами, інвестує в інтелектуальні системи, оновить рухомий склад і з'єднає усі складові в злагоджену мережу, то транспорт Києва зміниться кардинально.

Втім, без участі мешканців, точніше без зворотного зв'язку, контролю, ідей жодна стратегія не буде повноцінною. Тому важливо, щоб громада долучалася до обговорення, відстежувала результати та вимагала прогресу.

Лише за умови комплексного підходу та активної участі громадськості міський транспорт Київ може стати зручним, швидким, екологічним. Тобто таким, на який це місто заслуговує. Наступні три роки стануть критично важливими для реалізації амбітних планів цифрової трансформації столичної транспортної системи.