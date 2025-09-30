Запланована подія 2

Київ оновлює транспорт: 30 із 85 автобусів за кредит ЄІБ у 18,5 млн євро вже вийшли на маршрути

автобуси
Київ оновлює транспорт / КМДА

Київ отримав першу партію з 30 сучасних автобусів у рамках проєкту “Міський громадський транспорт” за кредитом ЄІБ у 18,5 млн євро. Сьогодні 20 машин уже вийшли на маршрути, решта почне працювати після процедур. До кінця року місто отримає ще 30 автобусів, загалом – 85.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба.

Київ оновлює транспорт

Нові 12-метрові низькопідлогові автобуси обладнані пандусами для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, інформаційними табло, системами кондиціонування та опалення, камерами відеоспостереження, системою озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.

Це ще один крок до модернізації громадського транспорту столиці, підвищення його доступності, комфорту та безпеки для киян і гостей міста, йдеться в повідомленні.

Нові автобуси курсуватимуть на маршрутах у різних районах, зокрема на маршрутах №24, 62, 110 та 119.

Нагадаємо, у серпні "Укртрансбезпека" модернізувала свій електронний реєстр, додавши новий модуль — "Реєстр міжобласних автобусних маршрутів загального користування".

Автор:
Ольга Опенько