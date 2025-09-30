Нестача водіїв і виграш у європейських конкурентів. Що відбувається на ринку автобусних перевезень?

Повномасштабна війна та масовий виїзд українців до Європи створили новий ринок. Доходи від міжнародних пасажирських перевезень автобусами виросли більш ніж у вісім разів у 2022 році. На цьому ринку з’явилося багато нових бізнесів та шалено виросли вже існуючі. Близько чотирьох мільйонів українців живуть в Європі в статусі біженців, постійно подорожують до України та знову до ЄС. Крім цього, частина українців продовжують виїжджати в Європу для відпочинку. Як виграти конкурентну боротьбу на цьому ринку? Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Андрій Дума, керівник одного з лідерів ринку East West Eurolines.

Пане Андрію, ринок автобусних перевезень у 2022 році виріс більш ніж на 600%, а доходи вашої компанії – лише на 85%, чому так?

– Повномасштабна війна вплинула на всіх. Перші місяці ми евакуювали людей, допомагали у перевезенні людей за кордон та в безпечні регіони України. Також перевозили військових на ротацію. На фоні відсутності авіасполучень автобусні міжнародні перевезення стали одним з ключових способів пересування міграції пасажирів. Ми швидко адаптувалися, збільшували кількість рейсів, оптимізували логістику, переорієнтували частину маршрутів на напрямки з найбільшим попитом країни Євросоюзу.

Ми працюємо не тільки на міжнародних перевезеннях, а й на внутрішніх. Саме ці суттєво обвалилися у 2022 році. Тому ось цього стрімкого росту доходу і не відбулося. Ми зуміли утримати наш колектив, уникнути скорочень і навіть інвестувати в оновлення рухомого складу. Вже у 2023-2024 роках ми спостерігали більш стабільний і передбачуваний ріст пасажиропотоку на міжнародних перевезеннях. І ми не просто, скажімо, втрималися на ринку, ми ще і зросли.

Я бачу за даними YouControl, що у вас стабільне зростання бізнесу останні три роки, доходи в 2024 році перевищили 400 млн грн. Що зараз у вас в активах? За рахунок чого вдається зростати на ринку, де десятки дуже активних конкурентів?

– Зараз виконуємо в середньому десь 500 рейсів на день. В середньому ми перевозимо 200-220 тисяч пасажирів щомісяця. Ми відновили довоєнні показники. Це сталося через те, що пасажири внутрішніх перевезень "перетекли" у міжнародні. На сьогодні ми обслуговуємо 94 автобусних маршрути. З них 12 міжміських, 12 міжнародних, 82 внутрішніх: 11 приміських, 63 міжміських і 8 міжобласних.

Ви казали, що внутрішній ринок зменшився, це зрозуміло. Але наскільки суттєво?

– На внутрішніх маршрутах ситуація була кардинально іншою. Людей стало менше, частина воює, частина переїхала жити в інші місцевості. Це все призвело до закриття низки маршрутів і зменшення кількості рейсів на окремих внутрішньообласних маршрутах. Це міжобласні маршрути на Волинь, Франківщину, Закарпаття, Хмельниччину. Реаорганізували деякі внутрішні перевезення, які здійснює компанія Львівською областю.

Як іноземні пасажирські компанії реагують на конкурентів з України?

– Для іноземних перевізників ринок України є дуже складним. У Європі наша країна позначена червоним кольором на мапі. Через воєнний стан страхові компанії не страхують транспортні засоби і пасажирів, які прямують в Україну.

Тому ми зараз у виграшній ситуації, ніж європейці.

Разом з тим, якщо ми купуємо три автобуси на виробництві в Європі, оплачуючи півтора мільйони євро, то четвертий транспортний засіб ми повинні "віддати" державі, бо ввезення автобусів в Україну відбувається з 20-відсотковою ставкою митного акцизу.

Якщо автобус коштує 100 тис. євро, то 40 тис. євро я повинен оплатити до бюджетів різного рівня. В цьому плані ми – неконкурентні з європейськими перевізниками. Наша команда неодноразово зверталася з письмовим проханням в Міністерство фінансів і профільне Міністерство транспорту України про введення нульової ставки для ввезення європейських транспортних засобів, оскільки Україна не виробляє автобусів для міжнародних перевезень. Раніше був автобусний завод ЛАЗ, який зробив декілька експериментальних моделей, проте ці автобуси не зайшли успішно на ринок.

Для міських/приміських перевезень є заводи, такі як "Електрон", "Богдан" чи "Еталон”, а для міжнародних – нема. Відтак усі перевізники України вимушені купувати Європейський рухомий склад.

Скільки автобусів можете придбати тепер?

– Не 20 автобусів, які могли придбати в 2014 році. Зараз купуємо 12. Якщо хоча б один рік ми перестанемо модернізувати рухомий склад, то через чотири роки ми будемо вже неконкурентні на ринку. Ми змушені змінювати автобуси на якісніші і на комфортніші. Держава теж диктує, що нам купувати, бо 10 років діяли одні стандарти – так звані "Євро-2" і "Євро-3". А з 2015 року запроваджені вже нові стандарти – "Євро-5" і "Євро-6".

Які основні проблеми вам зараз доводиться вирішувати у вашому бізнесі?

– Є проблема з водіями, яка торкнулася всіх перевізників. Існує велика конкуренція за кваліфікованих водіїв. Для того, щоб водії залишалися працювати в компанії, хтось намагається дати більшу заробітну плату, хтось – додатковий пакет соціальної допомоги, а для когось бронювання це - найважливіша мотивація.

Ми активно шукаємо водіїв. Намагаємось навчати і перекваліфіковувати наявних працівників. Ми були готові навчати жінок керувати автобусом. На жаль, не було багато жінок, які виявили бажання працювати на посаді водія. Є гостра нестача таких працівників, як токарі, зварювальники, електрики, ремонтники. Дефіцит кваліфікованих водіїв і допоміжних працівників, нестабільна економічна ситуація в країні, робота нелегальних перевізників, які, до слова, сильно впливають на внутрішні та міжнародні перевезення – всі ці фактори додають клопотів для офіційних перевізників, які працюють в правовому полі і сплачують податки в країні. Хочеться, щоб такі речі на рівні держави мінімізувалися.

Які плани компанії на майбутнє?

– На майбутнє – розвиток наявної мережі маршрутів і подальше оновлення автобусного парку, розвиток сучасних способів бронювання квитків, щоб люди не стояли в касах, а користувалися додатками. Рухаємося в ногу з часом і миттєво реагуємо на умови та зміни, які диктує ринок.

В кулуарах існує думка, що автобусні перевезення впадуть, як тільки буде скасований воєнний стан в країні та відкриються авіарейси. Ми хочемо не просто зберегти позиції, а задавати тон на ринку.