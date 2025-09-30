Нехватка водителей и выигрыш у европейских конкурентов. Что происходит на рынке автобусных перевозок?

Полномасштабная война и массовый выезд украинцев в Европу создали новый рынок. Доходы от международных пассажирских перевозок автобусами выросли более чем в восемь раз в 2022 году. На этом рынке появилось много новых бизнесов и безумно выросли уже существующие. Около четырех миллионов украинцев живут в Европе в статусе беженцев, постоянно путешествуют в Украину и снова в ЕС. Кроме того, часть украинцев продолжают выезжать в Европу для отдыха. Как выиграть конкурентную борьбу на этом рынке? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Андрей Дума, руководитель одного из лидеров рынка East West Eurolines.

Андрей, рынок автобусных перевозок в 2022 году вырос более чем на 600%, а доходы вашей компании – всего на 85%, почему так?

– Полномасштабная война повлияла на всех. Первые месяцы мы эвакуировали людей, помогали в перевозке людей за границу и в безопасные регионы Украины. Также перевозили военных на ротацию. На фоне отсутствия авиасообщений, автобусные международные перевозки стали одним из ключевых способов передвижения миграции пассажиров. Мы быстро адаптировались, увеличивали количество рейсов, оптимизировали логистику, переориентировали часть маршрутов на направления с большим спросом страны Евросоюза.

Мы работаем не только на международных перевозках, но и на внутренних. Именно эти существенно рухнули в 2022 году. Потому вот этого стремительного роста дохода и не произошло. Мы смогли удержать наш коллектив, избежать сокращений и даже инвестировать в обновление подвижного состава. Уже в 2023-2024 гг. мы наблюдали более стабильный и предполагаемый рост пассажиропотока на международных перевозках. И мы не просто, скажем, удержались на рынке, мы еще выросли.

Я вижу по данным YouControl, что у вас стабильный рост бизнеса в последние три года, доходы в 2024 году превысили 400 млн грн. Что сейчас у вас в активах? За счет чего удается расти на рынке, где десятки очень активных конкурентов?

– Сейчас выполняем в среднем около 500 рейсов в день. В среднем мы перевозим 200-220 тысяч пассажиров ежемесячно. Мы возобновили довоенные показатели. Это произошло из-за того, что пассажиры внутренних перевозок "перетекли" в международные. На сегодняшний день мы обслуживаем 94 автобусных маршрута. Из них 12 междугородных, 12 международных, 82 внутренних: 11 пригородных, 63 междугородных и 8 межобластных.

Вы говорили, что внутренний рынок снизился, это понятно. Но насколько существенно?

– На внутренних маршрутах ситуация была кардинально иной. Людей стало меньше, часть сражается, часть переехала жить в другие местности. Это привело к закрытию ряда маршрутов и уменьшению количества рейсов на отдельных внутриобластных маршрутах. Это межобластные маршруты на Волынь, Франковщину, Закарпатье, Хмельнитчину. Реорганизовали некоторые внутренние перевозки, осуществляемые компанией во Львовской области.

Как иностранные пассажирские компании реагируют на конкурентов из Украины?

– Для иностранных перевозчиков рынок Украины очень сложен. В Европе наша страна отмечена красным цветом на карте. Из-за военного состояния страховые компании не страхуют транспортные средства и пассажиров, следующих в Украину.

Поэтому мы сейчас в выигрышной ситуации чем европейцы.

Вместе с тем, если мы покупаем три автобуса на производстве в Европе, оплачивая полтора миллиона евро, то четвертое транспортное средство мы должны "отдать" государству, потому что ввоз автобусов в Украину происходит с 20-процентной ставкой таможенного акциза.

Если автобус стоит 100 тыс. евро, то 40 тыс. евро я должен оплатить в бюджеты разного уровня. В этом плане мы неконкурентны с европейскими перевозчиками. Наша команда неоднократно обращалась с письменной просьбой в Министерство финансов и профильное Министерство транспорта Украины о введении нулевой ставки для ввоза европейских транспортных средств, поскольку Украина не производит автобусы для международных перевозок. Ранее был автобусный завод ЛАЗ, сделавший несколько экспериментальных моделей, однако эти автобусы не зашли успешно на рынок.

Для городских/пригородных перевозок есть заводы, такие как "Электрон", "Богдан" или "Эталон", а для международных – нет . Следовательно, все перевозчики Украины вынуждены покупать Европейский подвижной состав.

Сколько автобусов можете купить сейчас?

– Не 20 автобусов, которые могли приобрести в 2014 году. Сейчас покупаем 12. Если хотя бы один год мы перестанем модернизировать подвижной состав, через четыре года мы будем уже неконкурентны на рынке. Мы вынуждены менять автобусы на более качественные и на более комфортные. Государство тоже диктует, что нам покупать, потому что 10 лет действовали одни стандарты – так называемые "Евро-2" и "Евро-3". А с 2015 года введены уже новые стандарты – "Евро-5" и "Евро-6".

Какие основные проблемы вам сейчас приходиться решать в вашем бизнесе?

– Есть проблема с водителями, которая затронула всех перевозчиков. Существует большая конкуренция за квалифицированных водителей. Для того, чтобы водители оставались работать в компании, кто пытается дать большую заработную плату, кто - дополнительный пакет социальной помощи, а для кого бронирование это - важнейшая мотивация.

Мы активно ищем водителей. Пытаемся обучать и переквалифицировать имеющихся работников. Мы были готовы учить женщин управлять автобусом. К сожалению, не было много женщин, изъявивших желание работать в должности водителя. Есть острая нехватка таких работников как токари, сварщики, электрики, ремонтники. Дефицит квалифицированных водителей и вспомогательных работников, нестабильная экономическая ситуация в стране, работа нелегальных перевозчиков, которые, к слову, сильно влияют на внутренние и международные перевозки – все эти факторы придают хлопот официальным перевозчикам, которые работают в правовом поле и платят налоги в стране. Хочется, чтобы такие вещи на уровне государства минимизировались.

Какие планы компании на будущее?

– На будущее – развитие существующей сети маршрутов и дальнейшее обновление автобусного парка, развитие современных способов бронирования билетов, чтобы люди не стояли в кассах, а пользовались приложениями. Двигаемся в ногу со временем и мгновенно реагируем на условия и изменения, диктуемые рынком.

В кулуарах существует мнение, что автобусные перевозки упадут, как только будет упразднено военное положение в стране и откроются авиарейсы. Мы хотим не просто сохранить позиции, а задавать тон на рынке.