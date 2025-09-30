- Категория
Киев обновляет транспорт: 30 из 85 автобусов за кредит ЕИБ в 18,5 млн евро уже вышли на маршруты
Киев получил первую партию из 30 современных автобусов в рамках проекта "Городской общественный транспорт" по кредиту ЕИБ в 18,5 млн. евро. Сегодня 20 машин уже вышли на маршруты, остальные заработают после процедур. До конца года город получит еще 30 автобусов, всего – 85.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба.
Киев обновляет транспорт
Новые 12-метровые низкопольные автобусы оборудованы пандусами для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения, информационными табло, системами кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированным стеклом.
Это еще один шаг к модернизации общественного транспорта столицы, повышению его доступности, комфорта и безопасности для киевлян и гостей города, говорится в сообщении.
Новые автобусы будут курсировать на маршрутах в разных районах, в том числе на маршрутах №24, 62, 110 и 119.
Напомним, в августе "Укртрансбезопасность" модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль - "Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования".