НБУ выпустил новые монеты по 10 грн в честь Николаевской и Одесской областей

Национальный банк 12 июня 2026 вводит в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии "Мы сильны. Мы вместе". Они посвящены Николаевской и Одесской областям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Речь идет о монетах "Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область" и "Мы сильны. Мы вместе. Одесская область".

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что серия рассказывает историю Украины через ее регионы и людей. По его словам, Николаевщина и Одесщина - южные рубежи Украины, которые стали символом устойчивости и сохраняют экономическую жизнеспособность страны и ее связь с миром.

"Новые оборотные памятные монеты - наше проявление признательности жителям Николаевской и Одесской областей за их сплоченность и веру в Украину", - сказал Пышный.

Обе монеты имеют номинал 10 грн. Их изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн. образца 2018 года. В центре, в обрамлении древнерусского орнамента, размещены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе показана стилизованная карта Украины с административными границами и выделенной областью, которой посвящена монета. На монете о Николаевщине выделена Николаевская область, на монете об Одесщине - Одесская область.

Дизайн реверса монет создала Александра Кучинская, художник аверса – Владимир Демьяненко. Он также скульптор монет.

Оборотные памятные монеты являются законными платежными средствами в Украине. Их должны принимать физические и юридические лица без ограничений по всем видам платежей по номиналу 10 грн.

НБУ будет постепенно выдавать эти монеты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшей выдачи клиентам.

В наличное обращение планируют ввести по 2 млн штук каждой монеты.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 монет, а тираж каждого вида роликов составит 15 тыс. штук.

Купить ролики с монетами можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж Нацбанк опубликует отдельно.

Напомним, Национальный банк Украины 26 мая ввел в обращение две новые памятные монеты номиналом 10 гривен из общей тематической серии "Мы сильные. Мы вместе", посвященные Сумской и Черниговской областям.