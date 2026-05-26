НБУ презентовал памятную монету к 100-летию памяти Симона Петлюры: как выглядит

НБУ посвятил новую монету Симону Петлюре / НБУ

Национальный банк презентовал памятную монету "100-летие дня памяти Симона Петлюры", посвященную главе Директории и Главному атаману войск УНР. Новую монету представили во время открытия выставки к 100-й годовщине гибели украинского государственного и военного деятеля.

НБУ выпустил памятную монету

Во время открытия выставки, посвященной Симону Петлюре, глава Национального банка Украины Андрей Пышный представил памятную монету "100-летие дня памяти Симона Петлюры". Она чествует украинского государственного и военного деятеля начала ХХ века.

По словам Пышного, фигура Петлюры является символом украинской государственной традиции и борьбы за свободу. Он подчеркнул, что современная Украина продолжает ценности, за которые выступали деятели того времени.

Глава НБУ также рассказал о дизайне монеты.

На аверсе изображен стилизованный портрет Симона Петлюры, а также элемент нашивки из его военной одежды в виде ветки.

На реверсе размещена композиция с символикой УНР, в частности трезубец из нарукавного знака образца 1919 года, введенный Петлюрой в Армии УНР.

Один из экземпляров монеты передали в Национальный музей истории Украины, где представлено выставочное пространство, посвященное эпохе Украинской Народной Республики.

Напомним, монету ввели в обращение 20 мая 2026 года. Приобрести его можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Национальный банк Украины презентовал новую памятную монету "Украинский авангард. Александра Экстер", которая открывает отдельное направление в нумизматической программе, посвященное украинскому авангардному искусству.

Автор:
Ольга Опенько