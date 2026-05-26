- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ презентовал памятную монету к 100-летию памяти Симона Петлюры: как выглядит
Национальный банк презентовал памятную монету "100-летие дня памяти Симона Петлюры", посвященную главе Директории и Главному атаману войск УНР. Новую монету представили во время открытия выставки к 100-й годовщине гибели украинского государственного и военного деятеля.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
НБУ выпустил памятную монету
Во время открытия выставки, посвященной Симону Петлюре, глава Национального банка Украины Андрей Пышный представил памятную монету "100-летие дня памяти Симона Петлюры". Она чествует украинского государственного и военного деятеля начала ХХ века.
По словам Пышного, фигура Петлюры является символом украинской государственной традиции и борьбы за свободу. Он подчеркнул, что современная Украина продолжает ценности, за которые выступали деятели того времени.
Глава НБУ также рассказал о дизайне монеты.
На аверсе изображен стилизованный портрет Симона Петлюры, а также элемент нашивки из его военной одежды в виде ветки.
На реверсе размещена композиция с символикой УНР, в частности трезубец из нарукавного знака образца 1919 года, введенный Петлюрой в Армии УНР.
Один из экземпляров монеты передали в Национальный музей истории Украины, где представлено выставочное пространство, посвященное эпохе Украинской Народной Республики.
Напомним, монету ввели в обращение 20 мая 2026 года. Приобрести его можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.
Национальный банк Украины презентовал новую памятную монету "Украинский авангард. Александра Экстер", которая открывает отдельное направление в нумизматической программе, посвященное украинскому авангардному искусству.