В Украине выпустят монету в честь Симона Петлюры: какой дизайн

Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную 100-летию со дня памяти Симона Петлюры – одного из ведущих деятелей украинского национально-освободительного движения и главы Директории УНР.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Чтобы почтить память выдающегося государственного, военного и политического деятеля, главы Директории Украинской Народной Республики и Главного атамана войск УНР Симоны Петлюры мы вводим в обращение новую памятную монету "100-летие дня памяти Симона Петлюры", - говорится в сообщении.

Памятная монета "100-летия дня памяти Симона Петлюры" будет иметь номинал в 2 гривны.

На ее аверсе и на зеркальном фоне размещен стилизованный портрет Симона Петлюры, рядом – элемент нашивки из его френча в виде ветви.

На реверсе монеты изображена художественная композиция с символикой Украинской Народной Республики. В центре расположен трезубец – воспроизведение нарукавного знака образца 1919 года. По кругу отчеканена надпись "100-летие Дня памяти Симона Петлюры", дополненная венком из грамоты с надписью "УНР".

Автором художественного оформления стала Алиса Иванова, скульптором – Владимир Атаманчук. Тираж монеты составит до 50 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет с 26 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Напомним, к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Спасшим мир", посвященную ликвидаторам аварии на ЧАЭС.