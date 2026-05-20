В Україні випустять монету на честь Симона Петлюри: який дизайн

НБУ
Петлюра на монеті: що відомо про новий випуск НБУ / НБУ

Національний банк України випустить пам’ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю з дня пам’яті Симона Петлюри - одного з провідних діячів українського національно-визвольного руху та голови Директорії УНР.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нова пам’ятна монета НБУ

"Щоб ушанувати пам’ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР Симони Петлюри ми вводимо в обіг нову пам’ятну монету "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри", - йдеться в повідомленні.

Пам’ятна монета "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" матиме номінал 2 гривні.

На її аверсі на дзеркальному тлі розміщено стилізований портрет Симона Петлюри, поруч - елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі монети зображено художню композицію з символікою Української Народної Республіки. У центрі розташований тризуб - відтворення нарукавного знака зразка 1919 року. По колу викарбувано напис "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри", доповнений вінком із грамоти з написом "УНР".

Авторкою художнього оформлення стала Аліса Іванова, скульптором - Володимир Атаманчук. Тираж монети становитиме до 50 тисяч екземплярів у сувенірному пакуванні.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи Національний банк України випустив пам’ятну монету “Тим, хто врятував світ”, присвячену ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Автор:
Ольга Опенько