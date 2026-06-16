Нові правила для агротехніки: коли виробники мають перейти на оновлені стандарти

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2027 року перехідний період для виробників сільськогосподарської та лісогосподарської техніки. Протягом цього часу підприємства зможуть підтверджувати відповідність продукції як за чинними, так і за новими процедурами сертифікації, що дозволить уникнути перебоїв із постачанням техніки на ринок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Сертифікацію агротехніки відтермінували

Таке рішення дає бізнесу додатковий час для адаптації до оновлених вимог та допоможе уникнути ризиків перебоїв із постачанням техніки для аграрного сектору й лісового господарства.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України від 12 січня 2024 року № 28, якою затверджено новий Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів.

Документ передбачає три ключові нововведення.

Діючі процедури можна буде застосовувати довше

Строк, протягом якого техніка може надаватися на ринку та/або вводитися в експлуатацію за чинними правилами, продовжено з 1 червня 2026 року до 31 грудня 2027 року.

Виробники отримали право вибору процедури до кінця 2027 року

До 31 грудня 2027 року виробники можуть самостійно обирати один із таких механізмів підтвердження відповідності:

новий Технічний регламент, затверджений постановою № 28;

Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1367 від 28 грудня 2011 року;

Технічний регламент, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1368 від 28 грудня 2011 року.

Визначено дату повного переходу на нові правила

Окремі положення постанови № 28, які раніше мали набути чинності через 30 місяців після її офіційного опублікування, почнуть діяти з 1 січня 2028 року. Саме з цієї дати запрацює повноцінна система сертифікації за новими правилами.

Довідково

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів керується постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 року № 28. Він визначає технічні та адміністративні вимоги до затвердження типу нових сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, їхніх систем, складових частин та окремих технічних вузлів. Новий Технічний регламент розроблений на основі Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС № 167/2013. Його впровадження наближає українські процедури затвердження типу аграрної та лісогосподарської техніки до європейських підходів.

Зауважимо, у 2025 році фермери найчастіше купували трактори — 40,4% усіх запитів. Другою за популярністю категорією стали комбайни з часткою 17,6%. Мінітрактори забезпечили ще 10,8% запитів, замикаючи трійку найбільш затребуваної техніки.

Аналіз інтересу до виробників свідчить про поєднання попиту на українську та іноземну техніку.