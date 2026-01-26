Що і як купували аграрії у 2025 році: дослідження ринку сільгосптехніки

Український маркетплейс AGRO.RIA оприлюднив результати комплексного дослідження ринку сільськогосподарської техніки. У звіті проаналізовано, яку техніку найчастіше купували та продавали українські аграрії протягом 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз AGRO.RIA.

За аналітичними даними AGRO.RIA, найбільші обсяги купівлі сільгосптехніки у 2025 році зафіксовано в таких регіонах:

Запорізька область — 12,4%;

Вінницька область — 10,4%;

Київська область — 7,2%;

Волинська область — 6,8%;

Тернопільська область — 6,7%.

Водночас найбільша кількість продажів протягом року припала на:

Черкаську область — 16,7%;

Київську область — 10,5%;

Вінницьку область — 6,6%;

Дніпропетровську область — 6,5%.

Найпопулярніші категорії техніки

У 2025 році найбільшим попитом серед українських аграріїв користувалися:

трактори — 40,4% усіх запитів;

комбайни — 17,6%;

мінітрактори — 10,8%.

Бренди та інтерес користувачів

Серед українських виробників за кількістю пошукових запитів лідирують Харківський тракторний завод (ХТЗ) та "Велес-Агро". Якщо ж враховувати всі бренди, незалежно від країни походження, найчастіше користувачі шукали техніку John Deere, МТЗ та ХТЗ.

Пік інтересу до сільськогосподарської техніки, за даними AGRO.RIA, припав на жовтень 2025 року.

Цінова ситуація на ринку

За середніми цінами на маркетплейсі AGRO.RIA, найдорожчою категорією техніки залишаються комбайни. Далі у ціновому рейтингу йдуть обприскувачі та трактори.

За максимальною вартістю угод у топі також перебувають комбайни, борони та трактори. Найдоступнішою технікою серед десяти найпопулярніших категорій залишаються мотоблоки.

Нагадаємо, Міністерство економіки провело найбільше з початку 2025 року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.