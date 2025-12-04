Мінекономіки рекордно розширило перелік техніки з компенсацією 15%: додано 340 найменувань

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України провело найбільше з початку року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

До програми "Зроблено в Україні" додано 340 нових технічних найменувань, що збільшило загальний перелік до 1208 позицій від 44 українських машинобудівних підприємств.

Що входить до оновленого переліку

Серед нової продукції, доступної з компенсацією, – енергетичне обладнання (трансформатори різної потужності), лазерні верстати з ЧПУ, твердопаливні водогрійні та парові котли, екскаватори, напівпричепи та інструменти для буріння скельних порід.

До програми приєдналися п'ять нових заводів-виробників:

ТОВ "ДК "ДДЗ" (Львівська область),

ТОВ "Альтеп.ком" (Чернігів),

ПП "Біонтоп" (Дніпро),

ТОВ "Котлозавод бент-айрон" (Житомирська область),

ТОВ "Комплекс" (Дніпро).

Також значно розширено номенклатуру підприємств, які вже беруть участь у програмі. Зокрема, ТОВ "Еліз" (Запоріжжя) додало 275 позицій, ТОВ "Араміс" (Черкаси) – 34 позиції, ТОВ "Укрелектроапарат" (Хмельницька область) – 5 позицій, АТ "Ельворті" (Кропивницький) – 1 позицію.

"Це розширення – найбільше за весь час дії програми. Значна частина нових найменувань – енергетичне обладнання та котли різних видів. Сьогодні від їх наявності залежить робота енергетичної й комунальної інфраструктур, які обстрілює ворог", – пояснив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, компенсація 15% вартості зробить таке обладнання більш доступним для бізнесу та комунальних підприємств, які потребують резервного устаткування або відновлюють мережі тепло- та електропостачання. Водночас для машинобудівників це означає зростання внутрішнього ринку збуту.

Як працює програма

Програма часткової компенсації діє з вересня 2024 року в межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Для виробників: Щоб приєднатися до програми, необхідно перевірити відповідність продукції критеріям та подати електронну заявку разом із документами про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцією собівартості та фінансовою звітністю за чотири квартали.

Для покупців:

Придбайте техніку з переліку через один із 25 уповноважених українських банків, Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі, Після схвалення отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Повний перелік техніки, яку можна придбати з компенсацією, опубліковано на сайті Міністерства економіки. Детальний порядок участі визначено у постанові КМУ №952.

Нагадаємо, у жовтні Мінекономіки вп'яте розширило перелік української промислової техніки та обладнання, купуючи яке, клієнти отримують 15% компенсації вартості (без ПДВ) від держави.