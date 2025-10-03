Фокус на енергетичне обладнання: Мінекономіки вп'яте розширило перелік техніки з компенсацією 15%

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України вп'яте розширило перелік української промислової техніки та обладнання, купуючи яке, клієнти отримують 15% компенсації вартості (без ПДВ) від держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

До переліку додано понад 200 нових позицій, серед яких значна частина — енергетичне обладнання: різні моделі трансформаторів, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери та бетонозмішувальні установки. Тепер список налічує 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.

"Значна частина нового переліку – це енергетичне обладнання, в якому сьогодні є велика потреба. Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже допоможе швидше відновлювати пошкоджені об’єкти", — наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Деталі п'ятого розширення програми

До переліку техніки та обладнання додано 212 нових найменувань українських виробників. 28 позицій — від підприємств, що вже беруть участь у програмі:

20 позицій від ТДВ "Укрліфтсервіс" (м. Київ);

6 позицій від ПП «Транс-Авто-Д» (Хмельницька обл.);

2 позиції від ТОВ "Укрелектроапарат" (Хмельницька обл.).

Інші позиції — від 11 нових учасників програми, зокрема від ДП "Енергосистеми-Луджер", ТОВ "Машзавод "Техніка", ТОВ "Полтававагон", ТОВ "Араміс" тощо.

Умови та механізм отримання компенсації

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в рамках державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Як отримати компенсацію:

Придбайте техніку з переліку через уповноважений банк (наразі залучено 25 українських банків); Подайте в банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі; Після схвалення отримайте 15% вартості (без ПДВ) на свій рахунок.

Нагадаємо, 4 серпня уряд уже розширив програму, додавши нові види технічних найменувань та включивши комунальні підприємства до переліку отримувачів.