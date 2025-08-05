Бурові установки та обладнання для дронів: розширено перелік української техніки з компенсацією 15%

Уряд розширив програму “Зроблено в Україні”, додавши до списку техніки з компенсацією 15% бурові установки, верстати, котли, логістичне обладнання та комплектуючі для дронів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Компенсація за українську техніку

У межах програми "Зроблено в Україні" уряд розширив список української техніки та обладнання, за придбання яких компенсують 15% вартості.

До переліку додали:

бурові установки;

котли;

верстати;

логістичне обладнання;

комплектуючі для дронів.

Також комунальні підприємства тепер можуть отримувати цю компенсацію, якщо купують техніку за власні кошти. Програма має на меті збільшити попит на українську продукцію та зробити її придбання вигіднішим для замовників.

Що відомо про програму

Програма компенсації 15% від вартості (без ПДВ) енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва розпочалася наприкінці вересня 2024 року.

Для участі в програмі виробники повинні забезпечити рівень локалізації не менше 40%, а техніка має бути включена до затвердженого Міністерством економіки списку.

Для отримання компенсації необхідно придбати техніку через один з уповноважених банків. Після цього потрібно подати заяву на компенсацію разом з копією платіжного документа та актом приймання-передачі. Після схвалення заявки кошти будуть зараховані на ваш рахунок.

Програма часткової компенсації вартості вітчизняної техніки є складовою державної політики "Зроблено в Україні". Її мета — збільшення внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію, створення робочих місць та зміцнення економічної стійкості країни.

У 2024 році держава компенсувала в межах програми підприємцям різних галузей понад 10 млн грн.

Про програму, яка передбачає кешбек у розмірі 15% на придбання техніки можна детально ознайомитись в матеріалі Delo.ua.