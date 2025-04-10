Компенсація 25% вартості агротехніки: перелік поповнився понад 1300 новими одиницями

Мінекономіки втретє у 2025 році розширило Перелік агротехніки, 25% вартості якої компенсується державою. До списку додано ще 1373 нові позиції, тож нині він налічує вже 13 283 одиниці української техніки.

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Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

"У березневому оновленні ми додали 62 позиції, у січневому – понад 100. Зараз маємо найбільше розширення за весь час дії програми — 1373 нові позиції та 8 нових виробників", — зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Про техніку та підприємства

До оновленого переліку техніки, 25% вартості якої компенсується державою, увійшли нові види сільгоспмашин, зокрема:

сівалки;

борони;

культиватори;

глибокорозпушувачі;

обприскувачі;

розсадосадильні машини.

Програму поповнили вісім нових підприємств із Харківської, Полтавської, Тернопільської областей, а також міст Дніпро, Кропивницький і Київ.

Крім того, 28 уже акредитованих виробників розширили свій асортимент ще на 722 позиції.

Лідерами за кількістю нової техніки стали підприємства Харківщини (224 позиції), Вінниччини (148), Кіровоградщини (72), Дніпра та області (69), а також Київщини (52).

Загалом у програмі 25% компенсації беруть участь вже 152 українські виробники, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції.

Як скористатися програмою

Агровиробник має обрати техніку з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати її у виробника або офіційного дилера і подати заявку через уповноважений банк.

Для підприємств, які хочуть включити свою продукцію до програми, діє постійна процедура подання заявок. Деталі — у розділі "Промислова політика" на офіційному порталі Мінекономіки.

Програма часткової компенсації вартості української агротехніки є одним з ключових інструментів політики "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток національного виробництва, створення робочих місць і підвищення частки переробної промисловості у ВВП.

Нагадаємо, уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: відтепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.