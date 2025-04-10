Компенсация 25% стоимости агротехники: перечень пополнился свыше 1300 новых единиц

Минэкономики в третий раз в 2025 году расширило список агротехники, 25% стоимости которой компенсируется государством. В список добавлены еще 1373 новых позиций, поэтому в настоящее время он насчитывает уже 13 283 единицы украинской техники.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"В мартовском обновлении мы добавили 62 позиции, в январском – более 100. Сейчас наибольшее расширение за все время действия программы — 1373 новых позиций и 8 новых производителей", — отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

О технике и предприятиях

В обновленный перечень техники, 25% стоимости которой компенсируется государством, вошли новые виды сельхозмашин, в частности:

сеялки;

бороны;

культиваторы;

глубокорыхлители;

опрыскиватели;

рассадоусадочные машины.

Программу пополнили восемь новых предприятий из Харьковской, Полтавской, Тернопольской областей, а также Днепр, Кропивницкий и Киев.

Кроме того, 28 уже аккредитованных изготовителей расширили свой ассортимент еще на 722 позиции.

Лидерами по количеству новой техники стали предприятия Харьковщины (224 позиции), Винницкой (148), Кировоградской (72), Днепра и области (69), а также Киевской (52).

Всего в программе 25% компенсации принимают участие уже 152 украинских производителя, подтвердивших степень локализации своей продукции.

Как воспользоваться программой

Агропроизводитель должен выбрать технику из перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее у производителя или официального дилера и подать заявку через уполномоченный банк.

Для предприятий, желающих включить свою продукцию в программу, действует постоянная процедура подачи заявок. Детали — в разделе "Промышленная политика" на официальном портале Минэкономики.

Программа частичной компенсации стоимости украинской агротехники — один из ключевых инструментов политики "Зроблено в Україні", направленной на развитие национального производства, создание рабочих мест и повышение доли перерабатывающей промышленности в ВВП.

Напомним, правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре.