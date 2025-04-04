Компенсация 25% стоимости украинской агротехники: аграриям изменили условия программы

Правительство изменило правила участия в программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования: теперь воспользоваться ею смогут только агропроизводители, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что постановление также уточняет требования к подтверждению статуса агропроизводителя: не менее 75% реализованной им продукции за последние 12 отчетных налоговых периодов должны составлять именно сельскохозяйственные товары или услуги.

Как объясняют в Минэкономики, для вновь предприятий это требование рассчитывается отдельно по каждому налоговому периоду.

Также уточнен перечень отчетных документов, которые представляют производители техники: изъята устаревшая форма и предусмотрено использование действующей статистической отчетности.

Как отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, эти изменения соответствуют международным обязательствам Украины в рамках Ukraine Facility, согласно которым до конца 2025 года 80% государственной поддержки агросектора должны предоставляться через Государственный аграрный реестр.

Как работает программа

Компенсация 25% предоставляется за сельскохозяйственную технику и оборудование, содержащие не менее 60% украинских материалов и комплектующих. Для отдельных категорий комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют специальные условия.

Агропроизводители, чтобы использовать программу, должны выбрать технику из официального перечня на сайте Минэкономики, приобрести ее и подать заявку через уполномоченный банк.

Напомним, Министерство экономики во второй раз в этом году расширило список украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством. В список добавлены 62 новые позиции, что позволит аграриям и агропереработчикам выбирать из 11 910 единиц техники.

Также Минэкономики произвело первую в 2025 году выплату по программе компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники. 126,6 млн грн уже перечислено покупателям техники отечественного производства, приобретенной в декабре 2024 года и январе 2025 года