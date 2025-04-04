Компенсація 25% вартості української агротехніки: аграріям змінили умови програми

Уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання: відтепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначається, що постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільськогосподарські товари або послуги.

Як пояснюють в Мінекономіки, для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду.

Також уточнено перелік звітних документів, які подають виробники техніки: вилучено застарілу форму та передбачено використання чинної статистичної звітності.

Як зауважив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, ці зміни відповідають міжнародним зобов’язанням України в рамках Ukraine Facility, згідно з якими до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр.

Як працює програма

Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів — діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою, мають обрати техніку з офіційного переліку на сайті Мінекономіки, придбати її та подати заявку через уповноважений банк.

Нагадаємо, Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.

Також Мінекономіки провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року