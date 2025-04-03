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Покупці української сільгосптехніки отримали першу у 2025 році компенсацію
Мінекономіки провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Це перша виплата компенсації 25% у 2025 році — майже 127 мільйонів гривень. Велика кількість заявок і охоплення майже всіх областей свідчать про сталий попит на українську техніку. А це — реальні замовлення для понад сотні машинобудівних підприємств по всій країні", — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Компенсацію нараховано за продукцію близько 90 українських машинобудівних підприємств. Це як великі заводи, так і малі та середні виробники з усієї України — від Полтави до Івано-Франківська.
Найактивніше скористалися програмою агровиробники з п’яти регіонів України, а саме:
- Хмельниччини — 15,6 млн гривень компенсацій:
- Миколаївщини — 13,3 млн грн;
- Сумщини — 12,7 млн грн;
- Тернопільщини — 9,7 млн грн;
- Одещини — 9 млн грн.
Найбільше одиниць техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.
У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.
Як працює програма?
Через програми політики "Зроблено в Україні" держава формує додатковий внутрішній попит на продукцію українських виробників, підтримуючи робочі місця, виробництво і розвиток галузі.
Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.
Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.
Заявки за лютий і березень будуть опрацьовані і виплачені у квітні.
Нагадаємо, Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.